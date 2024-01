LoL: Dieses Jahr castet die LEC ein altbekanntes Gesicht, löst Summoner’s Inn ab

Riot Games stellte Ende November die Zusammenarbeit mit Summoners’s Inn für die League of Legends European Championships ein. Seither war unklar, wo die Übertragungsrechte im deutschsprachigen Raum für die LEC landen würden. Nun ist bekannt, dass der Streamer und LoL-Caster Tolkin die 2024 LEC Winter Splits casten wird.

Was ist zuletzt rund um die LEC geschehen?

Die deutschsprachigen Übertragungsrechte für die LEC, das League of Legends European Championship zu dem Riot Games Spiel League of Legends, lagen über Jahre hinweg bei Summoner’s Inn.

Summoner’s Inn war eine deutsche News-Webseite zum E-Sport, welche die Rechte zeitweise sogar exklusiv innehielt und viele bekannte LoL-Caster groß machte.

Summoner’s Inn schloss im November 2023 die Tore und Riot Games hielt sich bis heute bedeckt, wer die Übertragungsrechte für den deutschen Raum erhalten würde.

Die 2024 LEC Winter Splits wird ein altbekanntes Gesicht casten

Was sind die 2024 LEC Winter Splits? 2024 findet bereits die 12. Saison des League of Legends E-Sports statt. Den Auftakt machen die 2024 Winter Splits. Dabei spielen 10 europäische Teams um das Preisgeld von 80.000 €. Die LEC Winter Splits starten dieses Jahr am 13. Januar.

Mit dabei sind die folgenden Teams:

Fnatic

G2 Esports

GIANTX

Karmine Corp

MAD Lions

Rogue

SK Gaming

Team BDS

Team Heretics

Team Vitality

Wer ist Tolkin? Der Twitch-Streamer Niklot Tolkin Stüber (25) spielte selbst lange Zeit League of Legends auf hohem Niveau. 2020 gab er seine Profi-Karriere auf und arbeitete ca. zwei Jahre bei Freaks4You, der Firma hinter Summoner’s Inn, als Caster für LoL. 2022 kündigte er dort, da er mit seinem Hobby-Team NNO plötzlich um den Aufstieg in der 1. LoL-Liga spielen konnte.

Anfang November 2023 erhielt Tolkin von Riot Games das Recht, die League of Legends Weltmeisterschaft auf seinem eigenen Twitch-Kanal zu casten. Dieser Schritt kam überraschend, da die Übertragungsrechte bis dahin alleinig bei Tolkins ehemaligen Kollegen von Summoner’s Inn lagen.

Schlussendlich erzielte Tolkin mehr Zuschauer zu den Worlds auf Twitch als der offizielle Stream seiner Ex-Firma.

Nun gab der 25-Jährige auf X.com (ehem. Twitter) bekannt, dass er die 2024 LEC Winter Split Talents erstmals costreamen darf:

Hat Tolkin die alleinigen Rechte zur Übertragung? In einer Mitteilung auf lolesports.com stellt Rito Games insgesamt drei neue Hauptcaster vor. Unter ihnen Tolkin für die deutsche Übertragung sowie die Streamer Naru und LynxCerez für das türkischsprachige Streaming.

Zudem möchte Riot Games den Teams, die an den 2024 LEC Winter Splits teilnehmen, die Möglichkeit geben, alle ihre jeweils für den Fortschritt in der Liga entscheidenden Spiele sowie alle Playoffs und das Finale zu übertragen. Dafür sollen in der Riot Games Arena zwei eigene Co-Streaming-Kabinen bereitstehen.

Ihr könnt die Spiele in Deutschland auch auf den Twitch-Kanälen deutscher Teams mitverfolgen. Dementsprechend könnt ihr die Winter Splits mit deutscher Moderation zum einen bei Tolkin, aber eventuell auch auf den Twitch-Kanälen von G2 Esports sowie SK Gaming anschauen.

