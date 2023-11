LoL: Summoner’s Inn schließt, nachdem ein ehemaliger Mitarbeiter sie auf Twitch ausstach

Nach 10 Jahren gibt Summoner’s Inn sein Ende bekannt. Das ist seit 10 Jahren die deutsche Webseite und der Twitch-Kanal für den E-Sport in League of Legends. Als Grund für die Schließung nennt man einen veränderten Markt mit geänderten Übertragungsrechten: Offenbar meint man damit, dass man die Übertragungsrechte an der LEC verloren hat und den ehemaligen Mitarbeiter Tolkin. Der überträgt mittlerweile auf Twitch große LoL-Event wie die Worlds, die Summoner’s Inn in den letzten Jahren noch für sich alleine hatte.

Was ist Summoner’s Inn?

Das ist eine deutsche News-Webseite zum E-Sport von League of Legends, die 2014 von Freaks4U gegründet wurde. Freaks4U ist eine Berliner Marketing-Agentur für Gaming und E-Sports, die zusammen mit Riot Games die deutsche LoL-Liga Prime League betreibt.

Neben der Webseite ist Summoner’s Inn auf YouTube und Twitch aktiv: Über Twitch übertrug man die LoL-Turniere und Ligen. Summoner’s Inn hatte etwa für die Weltmeisterschaft in League of Legends über Jahre die alleinigen Übertragungsrechte in Deutschland.

Summoner’s Inn hat einige Caster in LoL bekannt gemacht, die später zu Influencern wurden. Darunter HandofBLood, Maxim, Tolkin, Sola und Just Johnny. Die Caster haben sich nach und nach selbstständig gemacht und das Projekt verlassen.

HandofBlood hat mittlerweile ein eigenes Team in LoL

Summoner’s Inn sagt, man war nicht mehr wettbewerbsfähig

Warum macht die Seite jetzt zu? Summoner’s Inn sagt in einem Statement, die Veränderung der deutschsprachigen Übertragungsrechte hätten bedeutende Anpassungen erfordert, um Summoner’s Inn wettbewerbsfähig zu halten.

Man habe versucht, einen Weg zu finden, das Projekt fortzusetzen. Aber müsse akzeptieren, dass dies nicht möglich ist (via Summoner’s Inn). Auch die Anforderungen der Community hätten sich verändert.

Wie soll es jetzt weitergehen? Summoner’s Inn schreibt:

Trotz dieser Entscheidung glauben wir als Freaks 4U Gaming, die Firma hinter Summoner’s Inn, weiterhin fest an das Konzept von Projekten wie Summoner’s Inn, die maßgeblich von der Community mitgestaltet werden. Deshalb blicken wir zuversichtlich auf ähnliche Optionen in der Zukunft, da sie für uns immer eine Möglichkeit waren und sein werden, mit unserer Leidenschaft dazu beizutragen, ein wertschöpfendes Element im Ökosystem für alle Beteiligten zu schaffen. In Zukunft werden wir weiterhin aktiv nach neuen Möglichkeiten suchen, das Wachstum und die Entwicklung von League of Legends, der Community sowie der gesamten deutschsprachigen Gaming- sowie E-Sport-Szene zu unterstützen. Bis dahin werden wir weiterhin unseren Fokus darauf legen, die gleiche Menge an Leidenschaft, Antrieb und Liebe in die Prime League zu investieren und gleichzeitig Wege zu finden, um mit Influencern für Co-Streaming zu kooperieren. Natürlich werden wir weiterhin mit Riot Games zusammenarbeiten, um auch in Zukunft zur Szene beizutragen und Möglichkeiten im Ökosystem vorantreiben. Wir sind gespannt auf den zukünftigen Abschnitt unserer Reise!

Riot Games stellt Zusammenarbeit mit Summoner’s Inn bei der LEC ein

Welche Übertragungsrechte haben sich verändert? Riot Games hat ein Statement veröffentlicht, dass man die LEC 2024 nicht mehr zusammen mit Freaks4U durchführt. Wie genau die Übertragung ablaufen wird, will man zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.

Es ist gut möglich, dass der neue Weg, die Liga auf Deutsch zu sehen, auf Co-Streaming hinausläuft. Dann würden deutsche Twitch-Streamer wie Tolkin, Just Johnny, Maxim oder NoWay den offiziellen LEC-Stream bekommen und live auf Deutsch „drüber“ kommentieren. Aber das ist noch Spekulation.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Ehemalige Mitarbeiter wurden zur Konkurrenz auf Twitch

Was steckt dahinter? 2023 hat Riot Games erstmals „Co-Streaming-Rechte” für E-Sport-Events in League of Legends. Vorher lagen die Übertragungsrechte in Deutschland alleine bei Summoner’s Inn.

Durch das neue Co-Streaming konnte etwa das Finale der LoL-Liga LEC von den großen deutschen Twitch-Streamern NoWay4U und Tolkin übertragen werden.

NoWay und Tolkin übertrugen das Finale der LEC auf Twitch.

Auch die Worlds 2023 hatte Summoner’s Inn nun nicht mehr exklusiv, sondern Tolkin übertrug auch hier den offiziellen Stream von Summoner’s Inn, kommentierte aber selbst über die Bilder drüber und hatte deutlich mehr Zuschauer als sein früherer Arbeitgeber.

Das war stellenweise bizarr, wenn man die Caster von Summoner’s Inn sah, aber die Stimme von Tolkin über ihnen lag.

Wie der Streamer NoWay erklärte, sei es für eine Firma wie Summoner’s Inn schwer, mit Twitch-Streamern zu konkurrieren, zumal die Firma ihre populären Caster, die sie aufgebaut hatten, über die Jahre verlor, als die sich selbstständig machten, vermutlich weil sie so mehr Geld verdienen konnten.

Das ist bitter daran: Summoner’s Inn bedankt sich ausdrücklich bei den Castern JustJohnny und Maxim dafür, dass sie das ursprüngliche Konzept zu Summoner’s Inn ins Leben gerufen haben. Beide casteten auf Twitch 2023 zusammen mit Tolkin das Finale der LoL-WM.

Wir hatten bei MeinMMO Summoner’s Inn im November um ein Statement gebeten, wie sie es finden, dass ihnen die Co-Streamer Konkurrenz machen. Damals hieß es, man schätze Tolkin und seine Arbeit sehr, aber müsse einen Weg finden, ein gesundes Ökosystem zu schaffen, in dem alle ihren Platz haben. Das ist offenbar nicht gelungen.

Wie lief denn Summoner’s Inn 2023? Die Zahlen auf Twitch sind 2023 doch deutlich eingebrochen:

Man hat 4.234 Zuschauer im Schnitt, das sind 15 % weniger als im Vorjahr

Es fehlen 3,8 Millionen Stunden Watch-Time – eine Verschlechterung um 54 %

Das lag hauptsächlich daran, dass Summoner’s Inn im Vergleich zum Vorjahr nur 895 Stunden auf Sendung war, ein Minus von 46 %

Hatte „seine beste Zeit“ bei Summoner’s Inn.

„Beste Zeit meines Lebens“

Wie sind die Reaktionen? Auf Twitter äußern sich viele LoL-Fans sehr mitgenommen, als sie vom Ende von Summoner’s Inn. Sie betonen, was für ein wichtiger Teil der Community die Seite war. Für viele war Summoner’s Inn der erste Kontakt mit dem E-Sport.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Auch Streamer wie HandofBlood oder NoWay äußern sich bedrückt.

Wir haben auf MeinMMO schon einige Male über die etwas seltsame Konkurrenzsituation auf Twitch berichtet, die zwischen Tolkin und seinem früheren Arbeitgeber Summoner’s Inn entstanden ist:

LoL: Deutscher Streamer hat mehr Zuschauer zu Worlds auf Twitch als der offizielle Stream seiner Ex-Firma