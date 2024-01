LoL Season 14: Ein neues Item ist besonders stark für AP-Champions – Darum lohnt es sich

Ein AP-Item in Season 14 von League of Legends sticht besonders hervor. MeinMMO-Autorin Fabienne Kissel teilt ihren ersten Eindruck.

Die aktuelle Season 14 in League of Legends hält einige beeindruckende Änderungen bereit, und besonders ein neues Item sticht dabei hervor – Stormsurge (deutsch: Sturmblitz). Nach einem Abend LoL spielen und schauen von einigen Matches möchte ich einen kleinen Eindruck über das neue AP-Item geben.

Sturmblitz – Ein wahrer Game-Changer

Was genau kann Sturmblitz und warum ist es so stark? Das AP-Item Sturmblitz zeichnet sich durch seine Stärke für AP-basierte Champions in League of Legends aus, dank:

Hoher Fähigkeitsstärke: 100 Fähigkeitsstärke

100 Fähigkeitsstärke Magiedurchdringung: Die 10 Magiedurchdringung hilft, die MR des Gegners zu durchbrechen. Auch wenn die Gegner nicht MR stacken, jeder Champion hat von Grund auf eine Basis-Magieresistenz.

Die 10 Magiedurchdringung hilft, die MR des Gegners zu durchbrechen. Auch wenn die Gegner nicht MR stacken, jeder Champion hat von Grund auf eine Basis-Magieresistenz. Lauftempo: Mit zusätzlichem Lauftempo von 5 % verbessert es die Mobilität des Champions.

Mit zusätzlichem Lauftempo von 5 % verbessert es die Mobilität des Champions. Passiv – Sturmjäger: Wenn man innerhalb von 3 Sekunden 35 % des max. Lebens eines Champions als Schaden verursachst, wird er mit „Sturmblitz“ belegt und der Nutzer erhält 2 Sekunden lang 25 % Lauftempo. 30 Sekunden Abklingzeit.

Wenn man innerhalb von 3 Sekunden 35 % des max. Lebens eines Champions als Schaden verursachst, wird er mit „Sturmblitz“ belegt und der Nutzer erhält 2 Sekunden lang 25 % Lauftempo. 30 Sekunden Abklingzeit. Passiv – Sturmblitz: Nach 2 Sekunden schlägt ein Blitz auf das Ziel ein und verursacht 120–260 (abhängig von der Stufe) (+40 % Fähigkeitsstärke) (Nahkampf) / 90–195 (+30 % Fähigkeitsstärke) (Fernkampf) magischen Schaden. Stirbt ein Gegner durch den Blitz oder bevor dieser einschlägt, explodiert der Blitz sofort, fügt gegnerischen Champions in einem großen Bereich Schaden zu und du erhältst 30 Gold.

Sturmblitz ist besonders effektiv für Champions, die in kurzer Zeit großen Burst-Damage verursachen und gleichzeitig von zusätzlichem Lauftempo profitieren können – zum Beispiel auf Fizz, Zoe, Viktor, Syndra, Ahri, Lux, Hwei und auch auf Rumble.

Das Item kostet zudem 2900 Gold, was günstig ist für das, was es alles kann. Auch das der Blitz sofort explodiert (wenn ein Gegner durch den Blitz stirbt oder stirbt, bevor dieser einschlägt) und AOE Schaden an gegnerischen Champions macht, ist ziemlich cool. Die Passive kann mit Electrocute verglichen werden, nur das es mehr Schaden macht und noch den beschriebenen AOE-Effekt hat. Durch das zusätzliche Lauftempo mit der Passiven kann man sich geschickt aus dem Kampfgeschehen bewegen, wenn man seinen Burst raushat – oder eben die Gegner verfolgen.

Doch nicht nur Sturmblitz hat in dieser Season meinen Blick auf sich gezogen. Ich bin besonders auch von der neuen Passive von Schattenflame angetan. Magischer Schaden und absoluter Schaden trifft Gegner mit weniger als 35 % Leben kritisch und verursacht 20 % erhöhten Schaden (erhöht auf 30 % erhöhten Schaden für Schaden über Zeit und Begleitereffekte). Beispielsweise auf Syndra ist das Item stark. Kennt ihr es, wenn der Gegner trotz eures Burst-Schadens und durch die Ultimate knapp überlebt? Das passiert mit Schattenflamme nicht mehr so schnell. Aber auch auf Rumble zusammen mit Sturmblitz.

Beachtet das ist nur ein erster Eindruck und ich muss auf jeden Fall noch einige Matches spielen, um mir ein Gesamtbild zu verschaffen, schließlich stehen wir noch ganz Anfang der neuen Season und es gibt so viel Neues auszuprobieren. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass AP-Champions aktuell in einem sehr guten Licht dastehen, was mich sehr freut, weil ich neben Supporter auch gerne AP-Mages auf der Midlane spiele.

Insgesamt bin ich beeindruckt von der Dynamik, die diese neuen und veränderten AP-Items in die aktuelle Meta bringen.

Durch das Entfernen der mythischen Items ist man von meinem Gefühl her auch nicht mehr auf so einem festen Pfad, was Itembuilds betrifft. Es wird also kein Item mehr ausgeschlossen, weil man keine zwei Mythic-Items miteinander kombinieren konnte.

Vermutlich werden einige AP-Items, darunter auf jeden Fall Sturmblitz wieder generft werden. Doch solange genieße ich es auf jeden Fall noch.

Was habt ihr für einen Eindruck von der neuen Season? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

