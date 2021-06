Netflix hat einen neuen Trailer zur „Animated Series: Arcane“ vorgestellt, die spielt im Universum von League of Legends. Der Clip gibt einen Einblick in die Welt einer ziemlich angepissten Jinx, die offenbar einen Komplex wegen ihrer Schwester Vi mit sich rumschleppt. Die Fans lieben es, die bekannten LoL-Champs in diesen Momenten zu sehen.

Das zeigt der Trailer: In dem neuen Trailer „Eine offene Rechnung“ begleiten wir die aus LoL bekannte Scharfschützin Jinx in eine zerstörte Boxhalle. Der Trailer ist überschrieben mit „Jinx will etwas beweisen. Besonders ihrer Schwester.“

Zu Beginn wirkt Jinx nostalgisch, aber als ein Rabe sie erschreckt, wird deutlich: Jinx ist hochkonzentriert und angepisst. Der Rabe bezahlt es mit seinem Leben, dass er es wagte, sie zu stören.

Während Jinx einen Box-Roboter repariert, erkennt man in Flashbacks, dass sie und ihre Schwester Vii als Kinder offenbar gemeinsam an diesem Roboter trainiert hatten. Die Beziehung wirkt volatil: Während die Schwestern in einigen Momenten harmonisch nebeneinander sitzen, schreien sie einander im nächsten Moment an.

Die rothaarige Vii schien im Boxen immer etwas besser zu sein als die blauhaarige Jinx. Die scheint jetzt beweisen zu wollen, dass sie den Highscore ihrer Schwester schlagen kann und prügelt wie eine Irre auf den Roboter ein, der ihre Schlagkraft misst.

Als sie erschöpft sieht, dass es immer noch nicht reicht und der Highscore ihrer Schwester steht, greift Jinx erneut zur Waffe. Jinx’ Lösung für Probleme scheint es zu sein, so lange auf sie zu ballern, bis sie verschwinden. Das dürften LoL-Fans von ihr auch aus der Botlane kennen.

Der Clip zeigt die Rivalität zwischen Vii und Jinx.

Netflix-Serie zu LoL erzählt offenbar die Hintergrund-Geschichte zu Jinx und Vii

So kommt der Trailer an:

Der kommt bei den LoL-Fans hervorragend an. Der Trailer hat auf YouTube mittlerweile bereits 124.000 Likes und weniger als 1000 Dislikes.

Die Fans kennen Jinx aus LoL als irgendwie verrückte Waffennärrin, die ähnlich wie die irre Figur „Harley Quinn“ aus dem Batman-Universum generiert. Sie haben das Gefühl, hier die „Origin-Story“ zu sehen, wie Jinx, eine Figur so wahnsinnig wurde. Sie wird hier lebendig.

Es kommen auch viele Sprüche, dass Jinx mit dem Töten des Raben sicher Fiddlesticks und Swain verärgert habe.

LoL soll von der kleinen Karte mit 3 Lanes zu einem riesigen Universum wachsen

Was hat er mit der Serie auf sich? Die Netflix-Serie „Arcane“ dreht sich offenbar um die beiden Schwestern Jinx und Vii. Beide wuchsen gemeinsam als Straßenkinder auf. Doch während es Vii mit ihren verstärkten, riesigen Fäuste es in die Oberwelt schaffte und als “Hüterin des Friedens” arbeitet, scheint Jinx mit ihrer Vorliebe für Schusswaffen einen anderen Weg eingeschlagen zu haben.

Wann kommt Arcane auf Netflix? Die Serie soll im Herbst 2021 starten. Mehr wissen wir im Moment noch nicht.

Alle Informationen zu Arcane und weitere Trailer zur LoL-Netflix-Serie findet ihr hier bei uns:

