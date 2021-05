League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

So wird das diskutiert: Die ersten Reaktionen in LoL drehen sich vor allem darum, dass jeder Spieler seine eigenen Lieblinge in der Serie sehen will:

„Arcane“ ist eine neue animierte Serie der Macher von „League of Legends“. Die in der utopischen Stadt Piltover und deren unterdrücktem Distrikt Zhaun angesetzte Geschichte, erzählt von den Anfängen zweier legendärer LoL-Champions und der Macht, die diese entzweien wird.

Mit einem 19-sekündigen Teaser-Trailer gibt Riot Games jetzt bekannt, dass im Herbst 2021 eine Animated Series zu League of Legends auf dem Streaming-Dienst Netflix erscheint. Wir stellen auf MeinMMO zusammen, was man über die LoL-Serie auf Netflix schon weiß.

