LoL: Spieler erklärt, wie er mit einem der meistgehassten Champions den zweithöchsten Rang der Ladder erreicht hat

Der Spieler Alan234 spielt in League of Legends nur einen Champion: Teemo. Mit einer starken Siegesrate von 73 % erreichte er in dieser Saison den Rang Grandmaster und gehört damit zu den besten 0,58 % in Europa. In einem Reddit-Thread erklärt er, wie ihm das gelungen ist.

Was ist so besonders an dem Erfolg? Teemo ist ein eher unbeliebter Champion. Er wird von vielen wegen seiner Pilze und seiner Sounds als nervig betrachtet, vor allem wenn man gegen ihn spielt. Gleichzeitig gilt er als eher schwach, wenn man ihn selbst nutzen möchte.

Insgesamt ist der Champion laut den Statistiken eher unbeliebt, wenn auch nicht so unbeliebt wie diese 10 hier.

Nur in 4,5 % aller Ranked-Spiele kommt er zum Einsatz

Im Schnitt erreicht er in weniger als 50 % der Matches einen Sieg

In keiner der großen Tier Listen steht Teemo im S- oder A-Tier

Das macht die Leistung von Alan234 so beeindruckend.

Fast immer die gleichen Runen und Items

Wie ist ihm der Erfolg gelungen? Der Spieler ist ein sogenanntes One-Trick-Pony und nutzt seit Jahren nahezu immer Teemo auf der immer gleichen Lane. Dadurch hat er den Champion gemeistert. Er hat sogar ein zwei Stunden langes Video kreiert, in dem er über die Fehler vom Toplaner ADD spricht, der 2022 Teemo bei der Weltmeisterschaft gespielt hat.

In 90 % seiner Matches nutzt er die Items Liandrys Leid, Zhonya Stundenglas, Leerenstab und Kugel des Untergangs. Nur in 10 % passt er sich flexibel den Gegnern an.

Er levelt immer zuerst den E, dann den W und dann den Q. Außerdem nutzt er die Beschwörerzauber Flash und Ignite.

Auch die Runen verändert er im Grunde nie. Ihr könnt sie diesem Bild entnehmen:

Warum klappt das? Alan234 ist sich sicher, dass er mit Teemo in jedem Matchup gewinnen kann. Das liege auch daran, dass er Blindheit auf dem Gegner fast durchgehend aufrecht halten kann, was ihn im 1gegen1 sehr stark macht.

Die nervigsten Matchups habe man gegen Zauberer auf der Toplane, doch diese seien dafür leichter zu ganken, wenn der Jungler mal vorbeikommt.

Der Spieler ist zudem überzeugt davon, dass Teemo zu den besten zählt, wenn es um die Skalierung im Endgame geht. Im Endgame selbst kümmert er sich vor allem um das Pushen, das Kreieren von Sicht auf die Gegner und das Zoning in Teamkämpfen.

„Teemo ist nicht mehr der nervigste Champion“

Wie steht Alan selbst zu seinem Champion? Im Reddit wurde der Spieler gefragt, wann Teemo endlich nicht mehr der meistgehasste Champ im Spiel sein wird. Er antwortete darauf: „Das ist schon passiert, es ist nur noch ein Meme.“

Den Wandel von Teemos Image sieht er in dem Zeitpunkt, als Yuumi das große Ding wurde. Denn Yuumi sei viel viel nerviger.

Ebenfalls weit oben auf der Liste der nervigsten Champions steht Master Yi. Aber auch hier gibt es OTPs, die nicht aufhören können, ihn zu spielen:

