LoL: 2 Champions sind eigentlich Jungler, dominieren aktuell aber in einer ganz anderen Rolle

Das MMORPG Tarisland kündigt in neuem Trailer die zweite Runde der Beta an. Spiel möchte zur Free2Play WoW Alternative werden.

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Maokai ist ein genauso guter Champion, bietet aber sogar noch interessantere CC-Optionen. Mit seiner W kann er ohne Probleme an Gegner heran und sie mit der Q wegstoßen. Durch seine E und die Synergie mit den Büschen auf der Botlane hat er aber auch Poke-Optionen und kann theoretisch mit dem Item Demonic Embrace sogar ein wenig Schaden mitbringen. Auch seine Ultimate hat eine große Reichweite und ist sowohl im Angriff als auch in der Defensive, wenn das gegnerische Team angreift, eine gute Option.

Warum sind beide als Supporter so stark? Das Stichwort hierbei ist massiver CC. Beide Champions sind aktuell in der Support-Position neben Taric eine der besten Optionen für einen Tank, der dem Team helfen kann und seinem ADC gewisse Gegner gezielt stunnen kann.

Song of Nunu bringt einen Fan-Liebling aus League of Legends ins Spiel

Um welche Lane handelt es sich? Amumu und Maokai sind aktuell auf der Support-Position unglaublich gut. Maokai ist sogar besser als in seiner Ursprungsposition, dem Jungle. Auf U.GG wird das in den Statistiken deutlich. (Stand: 25.08.2023)

League of Legends hat einige Champions, die man mit einer gewissen Rolle assoziiert. Dazu gehören auch Amumu und Maokai, die eigentlich typische Jungle-Champions sind. Doch aktuell sind sie in einer ganz anderen Rolle stärker und dominieren dort die Lane.

Insert

You are going to send email to