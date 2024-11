Spielerin klagt, ihr Freund hat sie gezwungen, eine Heldin zu spielen und das hat ihr den Spaß an LoL verdorben

Wie der Name verrät, läuft es im Survival-Spiel If Sun Sets auf den Sonnenuntergang hinaus: Nachts wird aus dem Rollenspiel nämlich Survival-Horror.

Weil der Held so leicht zu spielen ist, in vielen Situationen jedoch nicht mal angreifbar ist, haben schon viele Profis die Existenz von Yuumi verflucht und gefordert, sie aus dem Spiel zu bannen. Bei der Spielerin jetzt hat das Level an Hass auf Yuumi aber offenbar ein ganz neues Level erreicht: Einer der besten Spieler der Welt fordert, Riot soll einen Champ ganz aus LoL löschen

Was ist ihr Problem? Die Spielerin sagt, sie habe schon so viel LoL gespielt, aber weil sie immer Yuumi spielen musste, habe sie nichts über das Spiel selbst gelernt:

Ich fühle mich so beschissen, wenn man bedenkt, wie viel LoL ich schon gespielt habe, aber wenn Leute in diesen Tagen mit mir spielen, können sie sofort sagen, wie schlecht ich bin.

Sie wollte eigentlich andere Helden spielen, aber ihr Freund wurde dann wütend und sagte, sie müsse Yuumi spielen, sonst habe er keinen Spaß. Denn die Katze Yuumi verstärkt den ADC, auf den sie springt, stark und fungiert als dessen Privatheilerin. Damit entspricht die Spielerin dem Klischee “Heiler-Girl” , eine Rolle, in die viele Frauen in MMOs gedrückt werden.

In League of Legends ist der Champion Yuumi verhasst. Eine Spielerin hat mit diesem Champion mittlerweile hunderte Stunden verbracht und hasst ihn abgrundtief. Obwohl der Champion dazu gedacht ist, dass Spieler mit ihm LoL lernen, habe die Katze auf sie einen genau umgekehrten Effekt gehabt. Sie habe hunderte Stunden mit LoL verbracht, könne aber nichts.

