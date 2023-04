LoL verbietet kontroversen Champ bei großem Turnier – Katzen-Hasser fordern: „Löscht sie doch ganz!“

Jendrik Kluge ist der Weltmeister im Landwirtschaftssimulator. Im Talk erklärt er, wie ein Turnier läuft und was er so verdient.

Einige fordern sogar, Yuumi entweder komplett aus dem Spiel der Profis zu verbieten (via reddit ) und zwar für immer oder sogar, die Katze ganz aus LoL zu löschen. Nur so lasse sich das Problem Yuumi lösen – ein für alle Mal.

Andere kritisieren, dass es für ein Spiel nicht gut ist, das „Profi-Spiel“ separat mit Verboten und Ausnahmen zu balancieren, weil es das Spiel zu weit von den Normalspielern entfernt. Das Extrembeispiel, wenn man Profi- und Normalspiel zu weit trennt, sei Call of Duty. Da sei bei den Profis so viel deaktiviert, dass es sich wie CS:GO anfühle.

Kritiker sagten daher: Die Katze ist vom Grundkonzept her schon so falsch, dass sie unmöglich zu retten ist und ganz aus League of Legends gelöscht gehört.

Warum ist Yuumi so kontrovers ? Yuumi ist seit Monaten ein Zankapfel in der Community von LoL:

Das ist die Ansage von Riot Games: Am 2. Mai startet das internationale Turnier „MSI“ mit den besten Spielern der Welt. Riot Games hat am 19. April bekannt gegeben, dass man 2 Helden vom Turnier ausschließt:

In League of Legends sorgt die Heldin Yuumi seit Monaten für Ärger. Nach einer Überarbeitung der Heldin verbietet Riot Games ihr jetzt den Zutritt beim internationalen Turnier MSI. Sie sei „nicht fein abgestimmt und disruptiv“. Für einige Kritiker der Heldin ein guter Vorwand, um zu sagen: Die Heldin müsse ganz aus LoL verschwinden.

