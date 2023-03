LoL: Der neue Champion Milio ist da – Die deutsche Koryphäe auf Twitch urteilt: “Saustark”

Der neue Champion ist in League of Legends ist veröffentlicht. Milio, die schützende Flamme, kommt als Supporter in die Kluft der Beschwörer und nimmt die Position eines Verzauberers ein. Doch was bringt der Champion mit?

Was kann der Supporter? Der Champion unterstützt mit seinen Fähigkeiten seine Mitspieler in vielen Bereichen. Er ist die Hoffnung, die starken ADC-Supporter zu ersetzen.

Seine passive Fähigkeit verzaubert ihn oder seine Mitspieler. Die Verzauberung lässt den nächsten Angriff oder Zauber, der einen Gegner trifft, brennen. Es wirkt wie der Beschwörer-Zauber “Entzünden”, aber kleiner.

Die Q-Fähigkeit stößt den ersten getroffenen Gegner ein kleines Stück zurück. Danach springt der Ball dahinter hoch und verlangsamt alle Gegner, die er trifft, in einem kleinen Feld.

Seine W-Fähigkeit platziert ein Feld, das an einen verbündeten Champion gebunden ist und dem folgt. Das Feld verleiht dem Champion erhöhte Reichweite, heilt diesen und gibt im Laufe der Dauer dem Verbündeten insgesamt 3 Mal den Effekt von der passiven Fähigkeit.

Die E-Fähigkeit verleiht einem Verbündeten einen Schild und zusätzliches Lauftempo. Die Fähigkeit hat bis zu 2 Stapel, die sich über Zeit ansammeln können.

Mit der ultimativen Fähigkeit von ihm kann er alle Mitspieler in Reichweite heilen und entfernt von ihnen die Massenkontrolleffekte.

Wenn ihr mehr zu Milio erfahren wollt, haben wir hier ein Video für euch:

Der neue Supporter kann nur unterstützen

Wie sieht der Champion im Spiel aus? Das Gameplay von Milio wirkt alles in allem sehr defensiv und unterstützend. Für Spieler, die sich gerne von ihrem Team tragen lassen, gibt der Champion jedoch viel her. Damit wirkt er dem derzeitigen Trend entgegen, der es Supportern auf der Botlane schwer macht.

Mit bestimmten Champion-Kombinationen, wie Caitlyn oder Jinx, kann Milio die zusätzliche Reichweite seiner W-Fähigkeit nutzen, um den Gegnern außer Reichweite massiven Schaden zufügen.

Er selbst macht dabei jedoch keinen, bis kaum Schaden. Der einzige Angriff von Milio geschieht über seine Q-Fähigkeit. Diese sollte eher defensiv genutzt werden, damit die Teamkameraden vor eingehendem Schaden geblockt werden.

Das Ziel bei dem Champion liegt darin, die Teamkameraden in ihrem Spielstil zu unterstützen.

Was sagen die großen Streamer dazu? Die großen Streamer haben direkt nach Veröffentlichung begonnen, den Champion zu spielen. Dazu gehört die deutsche Koryphäe im LoL-Bereich Frederik Hinteregger oder NoWay.

Die Möglichkeiten, die der Champion bietet, wurden von ihm in dem Stream aufs äußerste ausgereizt (via Twitch). Dabei hat er vor allem gefallen an der neuen Mechanik der Q-Fähigkeit gefallen. Diese spielt sich ein wenig anders, als bekannte Skillshots. Seine Meinung von dem Champion lässt sich in einem Wort zusammenfassen: “Saustark”.

Auch @i0ki_LoL schreibt seine Meinung auf Twitter und meint, dass der Champion auf LvL 1 gegen anderen Champion viel zu stark ist. Dafür wird zu Beginn die E-Fähigkeit gespielt.

Die Streamer und YouTuber sind sich da jedoch relativ einig, dass bei dem Champion in Hinblick auf das Pro-Play an einigen Fähigkeiten geschraubt werden muss.

Wie steht ihr zu dem neuen Champion? Schreibt es uns in die Kommentare.

