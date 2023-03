LoL: Support-Champs kämpfen um ihre Berechtigung, überhaupt noch im Team zu sein

Die Rollenverteilung in League of Legends ist für alle Spieler eindeutig geklärt. Bis auf die Bot-Lane wird jede Lane von nur einem Spieler bespielt. Doch gerade auf dieser Doppel-Lane gibt es aktuell Schwierigkeiten. Die klassischen Supporter kämpfen derzeit um ihren Platz im Team.

Was sind das für Schwierigkeiten? Normalerweise ist die Botlane in League of Legends so besetzt:

Ein ADC achtet darauf, Todesstöße an Mobs zu sammeln, um Erfahrungspunkte und Gold zu gewinnen, damit er am Ende des Spiels das Match für sein Team entscheidet

Ein Supporter unterstützt ihn dabei, heilt und stärkt ihn, hält sich sonst aber eher bedeckt

Doch aktuell kommt die Supporter-Rolle zu kurz. Die Supporter sind auf ihre Fernkämpfer angewiesen und unterstützen sie direkt. Das beste Beispiel ist Yuumi, die in dem letzten Patch überarbeitet wurde, damit sie einsteigerfreundlicher wird: Die Katze ist total von ihrem Botlane-Partner abhängig, kann alleine nichts machen.

Auf der Rolle “Support” werden derzeit jedoch hauptsächlich Champions gespielt, die nicht für die Position gedacht sind. Nun müssen sich die typischen Unterstützer gegen starke Magier durchsetzen.

Magier verdrängen Supporter als 2. Helden auf der Bot-Lane

Wie wird das Problem deutlich? Auf der Rolle werden aktuell Champions gespielt, die nicht als typische Unterstützer zählen, sondern auf anderen Rollen verankert sind.

Das Problem liegt darin, dass die typischen Support-Champions (via u.gg) zum Großteil nicht über eine Siegesrate von 50 % kommen.

Annie, Xerath, Schao und Brand als Top-Supporter? Das kann Riot Games kaum gefallen.

Von den angegebenen 43 Charakteren für die Rolle sind zwar 25 mit einer Siegesrate von über 50 % versehen, doch gehören dazu auch Champions wie Annie, Xerath, Shaco und Vel’Kotz.

Diese Champions gehören nicht zu den üblichen Charakteren, die auf der Bot-Lane als Supporter gespielt werden, sondern zählen eigentlich zur Mitte oder in den Jungle. Viele gängige Support-Champions fallen deutlich ab.

Riot Games wollen Supporter wieder stärken

Was tut Riot Games gegen das Problem? Im vergangenen Patch hatte Riot Games bereits versucht, eine Lösung für das Problem zu finden und die Support-Gegenstände anzupassen. Dadurch sollten Tank-Supporter wieder attraktiver werden.

Auch haben sie Änderungen am Jungle-System vorgenommen, um die Attraktivität von frühen Ganks und Kämpfen einzuschränkeen. Bislang zeigt sich aber, dass die Anpassungen nicht auf der Kluft der Beschwörer angekommen sind.

Die Spieler halten an den Magiern fest und spielen diese als starke Zauberer auf der Support-Rolle. Die Position ist dadurch stark in der Auswahl ihrer Champions eingeschränkt. Das lässt sich sowohl in der Solo-Rangliste, als auch im Pro-Play sehen.

Wie steht ihr aktuell zur Support-Rolle? Seid ihr eigentlich immer Supporter gewesen und überlegt die Rolle zu wechseln, oder ist dies genau die Zeit, um euer können mit den Magiern auf er Bot-Lane zu beweisen? Schreibt es uns in die Kommentare.

Mehr Neuigkeiten zum kommenden Patch und den Änderungen in League of Legends findet ihr hier: LoL kündigt Nerfs und Buffs mit Patch 13.6 an – Experte meckert sofort: “Viel zu wenig!”