LoL ändert die fiese Katze, über die Profis seit Jahren meckern – Soll jetzt wirklich ein Anfänger-Champ werden

Der Katzen-Champion in League of Legends ist seit Jahren von vielen Spielern verhasst. Jedoch wird der Charakter immer wieder gespielt, weil er viel zu stark ist. Nun überarbeitet Riot Games den Champion Yuumi, um ihn einsteigerfreundlicher zu gestalten.

Wieso wird Yuumi angepasst? Yuumi hat in der Vergangenheit für viel Ärger gesorgt und war schon immer eine Herausforderung bei den Anpassungen. Bei der Weltmeisterschaft 2022 konnte sie ihre Lane so sehr dominieren, dass Spieler meinten, sie solle global gebannt werden.

Sie sollte immer wieder angepasst werden, doch die Entwickler fanden nie den richtigen Zugang. Zunächst wollten sie den Champion für das Pro-Play unattraktiver gestalten. Es ging sogar so weit, dass die Entwickler Yuumi so weit abschwächten, dass sie praktisch unspielbar sei.

Der Entwickler Riot Phroxzon schreibt (via Twitter), dass sie den Charakter als einen Einsteigercharakter für Freunde von langjährigen Spielern sehen. Sie wollen Zweier-Paaren eine neue Art von Erfahrung bieten, die Yuumi bislang nicht aufzeigte. Zudem soll die Schwierigkeit von Yuumi angepasst werden, damit sie ihrem neuen Preis von 450 Blauen Essenzen gerecht wird.

Yuumi wird euer neuer bester Freund

Was ändern sie an Yuumi? Yuumi soll im Rahmen der Änderungen von Patch 13.5 eine komplette Überarbeitung ihrer Fähigkeiten bekommen. Der Entwickler Riot Phroxzon hat auf Twitter bereits die Änderungen an Yuumi angekündigt. Sie wird bis zum Release auf dem Test-Server zu spielen sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Der Hintergrund soll sie für Einsteiger leicht zugänglich gestalten, aber schwer zu meistern sein. Zunächst einmal zu ihrer passiven Fähigkeit:

Wenn sie mit ihren Angriffen oder Fähigkeiten Gegner trifft, heilt sie sich selbst. Sollte Yuumi sich dann an einen Champion hängen, wird dieser ebenfalls geheilt.

Mit ihrer passiven Fähigkeit baut sie über den Spielverlauf hinweg Freundschaftslevel auf. Hängt sie an ihrem besten Freund, bekommen ihre Fähigkeiten Bonuseffekte.

Das führt dazu, dass Yuumi nicht mehr so einfach ihre Position verlässt, um sich anderen Champions anzuhängen. Da sie durch geringeres Freundschaftslevel die Boni auf ihren Fähigkeiten verliert.

Ihre Q-Fähigkeit hat keine große Anpassung abbekommen. Die Fähigkeit wird nun verstärkt, wenn sie länger unterwegs ist. Das Projektil wird schneller und verlangsamt den Gegner. Wenn Yuumi einen Champion getroffen hat, bekommt ihr bester Freund, sollte sie an ihm hängen, zusätzlichen Schaden auf seine automatischen Angriffe.

LoL bringt neuen Spiel-Modus – Wie die normale Bot-Lane nur ohne Ganks aus dem Jungle

Bislang hat Yuumi mit ihrer W-Fähigkeit die Grundwerte eines Champions erhöht, wenn sie an diesem hing. Das fällt bei dem Rework komplett weg. Ansonsten hat ihr bester Freund den Vorteil, dass dieser von mehr Heilung profitiert.

Mit ihrer E-Fähigkeit verteilt Yuumi nach der Überarbeitung nur noch einen Schild. In den Notizen haben die Entwickler explizit erwähnt, dass alle Champions von Yuumi gerettet werden können und es keinen Bonus für den besten Freund gibt. Zusätzlich stellt Yuumi bei dem Champion, an dem sie hängt, Mana wieder her.

Die ursprüngliche ultimative Fähigkeit von Yuumi hat 5 Wellen losgeschickt, die den Gegner festgehalten haben. Mit dem Rework fällt dieser Teil der Fähigkeit ebenfalls weg. Stattdessen kann Yuumi, wenn sie an einem Champion hängt, die Richtung ihrer ultimativen Fähigkeit steuer.

Getroffene Teamkameraden werden geheilt und überschüssige Heilung in einen Schild umgewandelt, während die Gegner Schaden bekommen und verlangsamt werden. Für jeden Treffer auf dem Gegner wird dieser um 10 % mehr verlangsamt. Der beste Freund von Yuumi genießt während dieser Zeit zusätzliche Rüstung und Magieresistenz.

Alles in allem soll Yuumi so gestaltet werden, dass es weniger schwer sein soll, gegen sie zu spielen. Ihre Fähigkeiten werden dafür mehr an ihren Lane-Partner gebunden sein und so ihre Flexibilität einschränken.

Wie steht ihr zu den Änderungen von Yuumi? Schreibt es uns in die Kommentare.

Riot Games hat die letzten Änderungen an Yuumi aus Versehen rückgängig gemacht: LoL: Riot Games löscht aus Versehen den letzten Patch – Chaos bricht aus