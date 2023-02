LoL bringt neuen Spiel-Modus – “Wie die normale Bot-Lane nur ohne Ganks aus dem Jungle”

In League of Legends gibt es regelmäßig wechselnde Spielmodi. Die Entwickler von Riot Games haben nun einen neuen Spiel-Modus vorgestellt. Freut euch auf: „War nur ein Scherz, es bekommt keinen Codenamen“ – so heißt der Modus im Moment.

Was ist das für ein neuer Modus? In dem neuen Spiel-Modus von LoL werden die Spieler dann im 2-vs-2-vs-2-vs-2 aufeinander treffen. reddit-Nutzer “Caffeine_and_Alcohol” hat es mit den Worten: “Wie die normale Bot-Lane nur ohne Ganks aus dem Jungle” (via reddit) beschrieben.

League of Legends hat sich in letzter Zeit massiv gewandelt. Da kommen die Änderungen der Vorsaison hinzu und die Anpassungen durch den letzten Patch. Dessen sind sich die Entwickler auch bewusst und wollen jetzt einen neuen Spiel-Modus für LoL herausbringen.

Den Hintergedanken für den Modus haben sie sich von Teamfight Tactics (TFT) abgeschaut. Dabei geht es genauer gesagt um den Double-Up-Modus. Dort spielen 2-Mann-Teams gegeneinander und können sich zwischendurch Items und Champions hin und her schieben.

„War nur ein Scherz, es bekommt keinen Codenamen“

So soll der Modus funktionieren: Die Entwickler von LoL haben noch weitere Inhalte bekanntgegeben und diese könnten vor allem Zweierpaare von der Bot-Lane freuen.

Im neuen Modus werden Teams aus 2 Spielern gegen andere 2-Spieler-Teams antreten.

Der Modus dreht sich hauptsächlich um PvP Inhalte. Dafür sollen: die Spieler sich schnell in Kämpfe stürzen, ihre Champions mehr als bislang personalisieren können und die Wartezeit nach dem Tod und Dauer der Spiele verkürzt werden.



Das soll durch den neuen Modus geschaffen werden. Dort sollen die Helden in verschiedenen Duellen gegeneinander antreten. Zwischendurch haben sie die Chance, ihre Champions durch Gegenstände, Stufen oder Augmentierungen zu verbessern. Wer dann zu viele Duelle verliert, fliegt aus der Lobby und kann einer neuen Runde beitreten.

Die Augmentierungen sind dabei an TFT angelehnt und sollen die Champions noch vielseitiger gestalten. Zum Beispiel schlagen sie einen Sylas vor, der alle 5 Sekunden die Lissandra W-Fähigkeit einsetzt oder einen Ekko mit einer Angriffsreichweite von 500 Einheiten.

So könnt ihr mit eurem Lieblings-Mitspieler beweisen, wie gut ihr eure Champions beherrscht und welche Champion-Kombinationen die größte Synergie bringen. Wollt ihr Gragas und Yasuo ausprobieren? Oder bleibt ihr eher bei dem Liebespaar Xayah und Rakan?

Wie genau die Augmentierungen am Ende aussehen, können die Entwickler noch nicht sagen, weil der Modus sich stetig weiter verändert. Doch wird es eine Augmentierungs-Version sein, die speziell auf League of Legends angepasst ist.

