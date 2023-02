LoL: Profi-Spieler ignorieren wiederholt ein Verbot der Entwickler – Weil 1. Strafe sehr milde ausfiel

Der Midlaner Luka “Perkz” Perković vom League of Legends Team “Team Vitality” hat bereits eine Strafe bekommen, weil er eine verbotene Taktik auf dem Champ Ryze genutzt hat. Nun kommt es immer häufiger vor, dass Profis aus anderen Regionen einen verbotenen Trick mit Ryze ebenfalls anwenden.

Was hat Perkz angestellt? Perkz hat in einem Profi-Match gegen Fnatic eine verbotene Kombination gespielt:

Er hat den Champion Ryze ausgewählt – der Magier war lange der schwächste Champion in LoL, hat vor der WM aber einen Buff erhalten und wird wieder in der Midlane gesichtet.

Er hat mit Ryze die Rune „Waterwalking“ benutzt – die verleiht einem Helden mehr Bewegungsgeschwindigkeit und Angriffsschaden oder Fähigkeitsstärke (AP), wenn er sich im Fluss befindet. Der „River“ ist Teil der Karte von LoL: In ihm finden häufig Kämpfe zwischen den Teams statt.

Wenn Champ und Rune in Kombination auftreten, kann es dazu führen, dass Ryze eine erhöhte Mana-Regeneration erhält, wenn er immer wieder in den River raus und hineingeht. Daher ist die Kombination im Profi-Spiel verboten.

Das Team von Perkz, Team Vitality, hat eine niedrige Geldstrafe der LEC erhalten. Es hieß, Perkz sei durch die Kombination kein nennenswerter Vorteil entsanden.

Season 13 ist in League of Legends gestartet und bringt einen neuen Cinematic Trailer mit:

Riot Games geht sanft gegen Verstoß vor

Was geschieht gerade im Pro-Play? Aufgrund der recht geringen Strafe wegen dieses Fehlverhaltens, kommt es vor, dass andere Spieler ebenfalls diese Kombination ausprobieren.

So hat der Midlaner von MAD Lions offenbar als Provokation am 22. Januar angekündigt, dass er das auch so spielen will.

Andere Profi-Spieler sind von der Strafe unbeeindruckt.

In Spanien eskaliert die Situation

Neben der europäischen Liga haben auch Spieler aus anderen Ligen diese Kombination in den Blick genommen. So kam es in der spanischen Superliga zu dem Fall, dass “Baca” von Finetwork KOI ebenfalls das Verbot umgehen wollte.

Anders, als bei Perkz, wurde in diesem Spiel jedoch ein höherer Vorteil durch die Rune festgestellt und es sollen auch höhere Strafen folgen.

Dabei kann es sogar dazu kommen, dass seinem Team der Sieg abgesprochen wird.

Was tut Riot Games gegen die Kombination? Da sich der Trend über verschiedene Ligen erstreckt, kommt es immer wieder vor, dass das Problem angesprochen werden muss.

Bislang gibt es kein eindeutiges Regelwerk bezüglich dieser Kombination. Sie wurde lediglich von Riot Games für Profi-Spiele verboten. Das bedeutet, dass es an den Schiedsrichtern vom Spieltag liegt, ob und wie gravierenden die Nutzung der Kombination bestraft werden soll.

Dabei nehmen die Schiedsrichter Bezug darauf, wie die Entscheidungen bislang getroffen worden sind.

In der Diskussion zum Thema fordern auch einige Nutzer Riot Games auf, den Fehler im Spiel einfach zu beheben, statt das Ausnutzen unter Strafe zu stellen.

Wie steht ihr zu dieser Haltung von Riot Games? Schreibt es uns in die Kommentare.

