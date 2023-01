LoL: Ausgerechnet Perkz brockt seinem Team eine Geldstrafe ein, weil er die verbotene Combo spielt

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Eine der seltsamsten Geldstrafen in LoL bekam mal ein früherer Teamgefährte von Perkz: Wunder, der für seine Liebe zum Blizzard-Spiel World of Warcraft bekannt ist:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Midlaner nutzen diesen Exploit, um sich zusätzliche Mana-Regeneration mit Ryze zu besorgen, um so schneller Mob-Wellen zu clearen, was gerade in der Laning-Phase nützlich ist

Warum ist das verboten? Die Bestandteile dieser Kombination sind beide im Profi-Spiel erlaubt, nur zusammen darf man Ryze und Waterwalking nicht verwenden, das liegt an einem Glitch, den man in der Laning-Phase ausnutzen kann.

Was hat Perkz angestellt ? Der Star-Midlaner Perkz hat in einem Profi-Match gegen Fnatic eine verbotene Kombination gespielt:

In League of Legends ist der Kroate Perkz der erfolgreichste Spieler, den Europa je hervorgebracht hat. 8-Mal hat er die LEC gewonnen, seit 9 Jahren spielt er professionell LoL, aber trotzdem passieren auch dem 24-jährigen einmal Fehler. Eine Unaufmerksamkeit brockte seinem Team Vitality jetzt eine Geldstrafe ein, das hätte sogar noch schlimmer ausgehen können.

Insert

You are going to send email to