LoL bringt endlich wichtigen Balance-Patch für Supporter und Jungler – Will wieder Spaß ins Spiel bringen

Wie steht ihr dazu, dass die guten Jungler belohnt werden und es nicht mehr so leicht wird einen Rückstand aufzuholen? Schreibt es uns in die Kommentare.

Riot Axes schreibt (via reddit ), dass das 3 vs 3 auf der Botlane viel zu schnell Spielentscheidend sei, als dass die anderen Rollen da Einfluss drauf haben können. Dem wollen sie im nächsten Patch entgegenwirken.

Was ändert sich auf der Botlane? Riot Games hatte im Patch 13.B die Schreckensherrschaft der Mietzekatze aufgelöst. Daraufhin haben sich die Spieler neue Taktiken überlegt. So wurde zum Beispiel Ashe statt als ADC nun auf der Suport-Rolle gespielt. Durch diese Änderungen wurde der Fokus des gesamten Spiels auf die Botlane gelegt.

Riot Games will die fleißigen Jungler ebenfalls belohnen. Gegner, die im Level hinterher hängen, bekommen keinen so großen Bonus mehr, wie zuvor und werden weiter abgehangen. Damit verdeutlichen sie nochmal mehr, wenn der eigene Jungler stärker, als sein Gegenspieler ist.

Riot Games hat angekündigt, dass sie im nächsten League of Legends Patch die Botlane und den Jungle überarbeiten wollen. Im kommenden Patch 13.4. wollen sie sich den Problemen von Fernkampf-Supportern widmen. Daneben kommt auch der Jungle wieder in den Fokus der Entwickler.

