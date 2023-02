LoL: 24-Jährige spielt als erste Frau in der obersten deutschen Liga – Wer ist Sayna?

Die 24-jährige Mareike “Sayna” Burg schrieb am 9. Februar E-Sport-Geschichte und spielte als erste Frau in der First Division der Prime League, der höchsten deutschen Liga in LoL. Zuvor hatte es nur einen weiblichen Coach gegeben.

Wer ist Sayna? Die 24-Jährige heißt eigentlich Mareike Burg und studiert Informatik im Master. Im Uni-Team der Universität Göttingen sammelte sie erste kompetitive Erfahrungen und ist seit 4 Jahren im E-Sport aktiv. Der Lieblings-Champ der Botlanerin ist der Kampfmagier Swain (via Twitter).

In einem Video verriet Sayna zudem ihr Ziel, hauptberuflich als E-Sportlerin zu arbeiten. Ihrem Idol Judit Polgár fühlt sie sich besonders verbunden: Die ungarische Schach-Großmeisterin sei in einer ähnlichen Situation wie sie selbst gewesen und habe sich in einer von Männern dominierten Disziplin behauptet.

Nun hat Sayna einen großen Schritt in die Richtung ihres Ziels geschafft: Als erste Frau feierte sie am 9. Februar ihr Debüt in der 1st Division der Prime League, der obersten deutschen Liga. Ihre Selbstvorstellung haben wir euch hier eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Unicorns of Love schreiben E-Sport-Geschichte

Warum kommt das Debüt erst jetzt? Der aktuelle Spring Split der Prime League startete zwar schon im Januar, Sayna war jedoch bis jetzt nur als Ersatzspielerin für ihr Team, die Unicorns of Love, dabei. Am 8. Februar wurde die Premiere dann via Twitter verkündet:

Sayna sollte beim Match gegen die Eintracht Frankfurt als ADC antreten und spielt damit anstelle von Johannes “Fun K3y” Werner. Das Team betonte jedoch, dass sowohl Fun K3y als auch Sayna beide weiterhin Teil des Teams seien, und als solches trainieren und spielen würden (via Twitter).

In der Prime League wird Sayna wohl früher oder später auch auf die Eintracht Spandau unter Präsident Knabe treffen.

Selbst die Konkurrenz jubelt

Wie kam das an? Die Unicorns of Love erhielten viel positive Resonanz, für ihren Schritt. So ernannte sich Daniel “Broeki” Broekmann, dessen Team NNO seit dieser Saison ebenfalls in der 1st Division der Prime League spielt, kurzerhand zum Fan der Gegner:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Da wird selbst die Konkurrenz von NNO zum Fan

Lob gab es auch vom YouTuber HandOfBlood alias Präsident Knabe der Eintracht Spandau, sowie der E-Sport-Organisation Angry Titans (via Twitter).

Darüber hinaus gab es weitere positive Kommentare, ein paar davon haben wir hier für euch gesammelt:

HollaDieWaldfee schreibt: “Kein Fan von League aber immer wieder proud Frauen im eSport zu sehen und die Hoffnung besteht, dass es irgendwann normal wird”

Baso drückte die Daumen: “Mega!! So cool immer mehr Frauen im esport zu sehen – ganz viel Erfolg euch !!”

Eine Twitter-Nutzerin namens anja war den Unicorns einen Schritt voraus: “vorgestern erst darüber gesprochen, wie wichtig sowas langsam mal wäre. danke — mega, dass ihr diesen weg geht!”

Wie lief das Debüt? Das erste Spiel endete zwar mit 2:1 für die Eintracht Frankfurt, mit bisher 5 Siegen und 2 Niederlagen ist für die Unicorns im Spring Split aber noch alles drin. Aktuell stehen sie in der Gesamtwertung auf dem 2. Platz, hinter der Eintracht Spandau (via primeleague).

Gemischte Teams, wie die aktuelle Aufstellung der Unicorns of Love, sind im E-Sport eher selten. Stattdessen gibt es in manchen Spielen eigene Ligen, in denen reine Frauen-Teams antreten. So auch das europäische Team G2 Gozen, das beim ersten Frauen-Major in Valorant abräumte.

