Valorant E-Sportlerin Luie bei Erdbeben in der Türkei verstorben

Unser Beileid der gesamten Valorant E-Sports- und Riot Games-Community geht an Gizems Angehörige in dieser schweren Zeit.“

“Mit tiefer Trauer haben wir vom tragischen Tod der türkischen Profispielerin Gizem ‘Luie’ Harmankaya erfahren, die für das UnknownPros Female Team gespielt hat. Gizem lebte in Kahramanmaras, Türkei, das am Montag von mehreren Erdbeben heimgesucht wurde.

Mit Unknown Pros und Vivace Vista nahm sie 2022 an den „Valorant Game Changers EMEA“ teil und spielte dort unter anderem gegen die Teams von Oxygen Esports, Sangal Revels und UNtapped (via vlr.gg )

Bereits am 07. Februar teilte der YouTuber Tolunay Ören auf Twitter mit, er habe Schwierigkeiten, Gizem zu erreichen und habe keine Informationen über ihren Aufenthaltsort. Am selben Tag berichtete der Twitter-Account von Unknown Pros, Gizem Harmankaya sei gefunden worden, befinde sich aber noch unter Trümmern (via Twitter ).

„Leider haben wir unsere Spielerin Gizem Harmankaya verloren. Wir sprechen ihrer Familie und all ihren Angehörigen unser Beileid aus. Ruhe in Frieden Gizem.“

So wurde die Nachricht ihres Todes bekannt gegeben: Das türkische E-Sport-Team „Unknown Pros“ gab am 09. Februar 2023 auf Twitter bekannt, dass die Profispielerin Gizem „Luie“ Harmankaya verstorben ist:

Die Community von Valorant trauert um die E-Sportlerin Luie. Sie ist in Folge des Erdbebens in der Türkei verstorben.

