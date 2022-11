3 Frauen spielen jahrelang erfolgreich CS:GO, jetzt werden sie Weltmeisterinnen in Valorant

Vom 15. bis zum 20. November fand in Berlin die Valorant Game Changers Championship statt. Am Ende konnte sich das Team G2 Gozen gegen die Amerikanerinnen von Shopify Rebellion durchsetzen und die ersten Frauen-Majors in Valorant gewinnen. Das Besondere dabei ist, dass 3 Mitglieder von G2 Gozen bereits auf erfolgreiche Karrieren in CS:GO zurückblicken können.

Um welches Turnier geht es? Die Valorant Game Changers Championship waren das erste Majors für Frauen in Valorant. Vom 15. bis zum 20. November traten 8 Teams aus Nordamerika, Brasilien, Lateinamerika, Europa, Ostasien und Asien-Pazifik gegeneinander an.

Austragungsort der Game Changers war das LEC Studio in Berlin. Dort finden sonst die europäischen Meisterschaften in LoL statt.

Wer sind die Gewinnerinnen? G2 Gozen ist das Frauen-Team der europäischen Organisation G2 Esports. Es besteht aus Julia „juliano“ Kiran, Petra „Petra“ Stoker, Michaela „mimi“ Lintrup, „Anastasiya „Glance“ Anisimova und Mayam „Mary“ Maher.

Die ersten Frauen-Majors in Valorant überhaupt zu gewinnen, war für alle Team-Mitglieder etwas Besonderes. Für die jüngeren Mitglieder Mary und Glance war es der größte Erfolg ihrer Karriere bislang.

Doch 3 Spielerinnen von G2 Gozen hatten bereits erfolgreiche Karrieren in CS:GO, ehe sie zu Valorant wechselten. So sind juliano, Petra und mimi jetzt die ersten Frauen, die internationale Turniere in beiden Spielen gewinnen konnten.

Julia „juliano“ Kiran

Wer ist juliano? Die 29-jährige Schwedin Julia „juliano“ Kiran ist das erfahrenste Mitglied von G2 Gozen. Sie spielte bereits seit 2010 CS:GO, ehe sie ihre Karriere im September 2021 beendete und zu Valorant wechselte.

juliano posiert mit dem „GameChangers“-Pokal. Bildrechte: Riot Games (via Twitter)

Die Karriere von juliano in CS:GO war bereits überaus erfolgreich verlaufen. Auf ihren größten Erfolg angesprochen, scherzte sie, sie habe bereits so viel gewonnen, dass sie sich gar nicht mehr an einige ihrer größeren Turniere erinnern könne.

Es dürfte jedoch kaum ein Event größer gewesen sein, als ihr Sieg beim DreamHack Showdon Valencia 2019. Das Turnier hatte mit 100.000 $ einen der größten Preispools aller Zeiten für ein Frauen-Turnier in CS:GO – zum Vergleich: die Valorant Game Changers hatten einen Preispool von 500.000 $.

Es bedeutet mir viel. Es ist das zweite Mal, dass ich geweint habe, wenn ich gewonnen habe, also bedeutet es mir offensichtlich viel. Und ich habe davor nur einmal geweint und das war der Valencia-Sieg, also ja, auf jeden Fall ein großer Moment. juliano via nerdstreet

2019 hatte juliano den Sieg beim Dreamhack Valencia gemeinsam mit ihrer langjährigen Kollegin Zainab „zAAz“ Turkie und ihrer jetzigen Team-Kameradin Petra errungen.

Petra „Petra“ Stoker

Wer ist Petra? Die 29-jährige Niederländerin Petra Stoker gewann 2019 an der Seite von juliano das DreamHack Valencia.

Für mich persönlich ist es eine der größten Siege neben dem Valencia-Sieg. Petra via nerdstreet

Doch neben ihren Siegen in Valencia und bei den GameChangers hatte auch Petra bereits seit 2015 eine erfolgreiche Karriere in CS:GO ehe sie 2021 zu Valorant wechselte.

Petra posiert mit dem „GameChangers“-Pokal. Bildrechte: Riot Games (via Twitter)

Michaela „mimi“ Lintrup

Wer ist mimi? Die 25-jährige Dänin Michaela „mimi“ Lintrup trat früher auch schon als „mimimicheater“ und „mimimimichaela“ an. Letzteres ist auch der Name ihres Twitch-Kanals, wo sie regelmäßig Valorant für ihre 223.000 Follower streamt.

mimi posiert mit dem „GameChangers“-Pokal. Bildrechte: Riot Games (via Twitter)

Beim DreamHack Valencia 2019 war mimi zwar auch vertreten, jedoch nicht im Sieger-Team mit juliano und Petra. Dafür gewann sie von 2016 bis 2017 gemeinsam mit juliano und zAAz die Intel Challenge Katowice und die Copenhagen Games.

2021 wechselte mimi zu Valorant. Jetzt eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, beschrieb mimi nach einigem Überlegen als „surreal“.

Ich habe 12 Jahre meines Lebens in CS verbracht. Und zu Valorant zu gehen, mit dem Wissen, wie groß die Konkurrenz ist, eine Weltmeisterschaft in zwei Spielen zu gewinnen ist … surreal. mimi via nerdstreet

Viele Valorant-Spieler sind von CS:GO übergelaufen, seit Riot’s FPS 2020 erschien. Es können allerdings nicht viele von sich behaupten, internationale LAN-Turniere in beiden Spielen gewonnen zu haben. Diese Leistung erregte auch die Aufmerksamkeit des Journalisten Jake Lucky, der juliano, Petra und mimi auf Twitter gratulierte:

G2 Gozen werden im nächsten Jahr die Chance bekommen, weitere Titel zu ihrer Sammlung hinzufügen zu können. Wie der globale Leiter von Riot Esports bestätigte, wird es 2023 eine Version der internationalen Valorant-Meisterschaften für Frauen und Nicht-binäre geben (via fragster).

Mit immer größeren Events und wachsenden Preispools scheint E-Sport langsam im Mainstream anzukommen. Doch während heutzutage viele an Spiele wie League of Legends, CS:GO oder eben Valorant denken, liegen die Ursprünge des E-Sports viel weiter zurück. Was genau als erstes E-Sport-Match der Geschichte gilt, ist jedoch umstritten.

