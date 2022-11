16-Jähriger gewinnt E-Sports-Turnier – Läuft dann einfach von der Bühne und alle lieben es

Im neusten „Vermächtnisse“-Video zeigt World of Warcraft, wie Todesschwinge zu dem wurde, was er ist – und warum er gar nicht so böse war.

Was sagt Ending Walker zu der Aufmerksamkeit? Der 16-Jährige erklärte auf Twitter , er habe den coolen Auftritt nicht geplant. Er sei in dem Moment einfach überwältigt gewesen und habe seinen Sieg noch gar nicht ganz begreifen können.

In dieser Cutscene ist zu sehen, wie Ryu nach seinem Sieg in den Sonnenuntergang läuft, dazu wird der Text eingeblendet: „Er sucht bereits die nächste Herausforderung, Zeremonien bedeuten ihm nichts.“

In den Kommentaren auf Twitter wird Ending Walker sogar mit Ryu, dem Protagonisten der „Street Fighter“-Serie, verglichen. Der Auftritt des jungen Spielers erinnert einige wohl an eine Cutscene aus dem knapp 30 Jahre alten Street Fighter 2.

Was geschah beim Finale? Im großen Finale trat Ending Walker gegen den „Street Fighter“-Veteran Valmaster an und fegte ihn 3:0 vom Platz. Statt sich als großer Sieger feiern zu lassen, verließ der 16-Jährige jedoch scheinbar unbeeindruckt die Bühne und verschwand in der Masse.

Was war das für ein Turnier? Vom 11. bis zum 13. November fand in Paris die Ultimate Fighting Arena statt: Eine Veranstaltung, bei der Turniere zu insgesamt sieben verschiedenen Kampf-Spielen ausgetragen wurden, darunter auch Street Fighter V.

