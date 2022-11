Auf dem größten E-Sport-Event der Welt werden Profis gefragt: „Sex oder Dota 2?“ – Fast alle sind sich einig

Im neusten „Vermächtnisse“-Video zeigt World of Warcraft, wie Todesschwinge zu dem wurde, was er ist – und warum er gar nicht so böse war.

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Dota 2 ist ein MOBA, das auf der erfolgreiche Warcraft 3 Mod "Defence of the Ancients" basiert. Aus der Vogelperspektive wird ein Held gesteuert, der zusammen m...

Der E-Sport-Journalist Jake Lucky sprach in einem kurzen Interview mit der Interviewerin selbst (via Twitter ). Dort erklärt die Darstellerin, die selbst Geld durch Sex verdient, dass fast alle Befragten mit Dota 2 geantwortet haben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was war das für eine Frage? Eva Elfie ging mit Mikrofon und Kamera herum und hat Spieler aus allen möglichen Teams schlicht gefragt, was sie eher wählen würden: Dota 2 oder Sex? Offenbar war die Frage mehr im Spaß gemeint, sorgte aber für einige peinliche Momente.

Insert

You are going to send email to