Das MOBA Dota 2 hat seinen eigenen Rekord gebrochen. Mit über 34 Millionen Dollar im Preispool (umgerechnet etwa 29 Millionen Euro) schütten sie das größte Preisgeld in der Geschichte des E-Sports aus. Und das nur, weil die Spiele noch viel mehr ausgegeben haben.

Wo gibt es das Preisgeld? The International ist die Weltmeisterschaft in Dota 2, die jedes Jahr stattfindet und eines der größten E-Sport-Spektakel der Welt. Eigentlich findet es jedes Jahr im August statt, aber 2020 musste das Turnier auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Bereits 2019 hat The International mit 33.330.068 Dollar an Preisgeldern einen Rekord aufgestellt. Aktuell steht der Zähler für dieses Jahr noch höher – nämlich bei 34.464.793 Dollar (via dota2.com). Das ist zwar nur geringfügig mehr, allerdings ist die Sammlung ja noch nicht abgeschlossen.

Bis das Turnier tatsächlich beginnt, kommt sicherlich noch einmal ordentlich Kohle zusammen. Die US-Seite Forbes denkt, dass das Preisgeld auf gut 35 Millionen anwachsen wird.

Der Battle Pass ist Schuld am hohen Preisgeld.

Spieler kaufen irre viel Zeug in Dota 2

Woher kommt das Geld? Das Preisgeld stellt dabei nicht Publisher und Entwickler Valve direkt selbst, sondern es kommt im Prinzip von der Community. Die haben das ganze Jahr über Zeit, sich den Battle Pass für die Season 2020 zu kaufen.

Von diesem Erlös fließen dann 25% in das Preisgeld ein. Das bedeutet, wenn man es zurückrechnet, dass die Spieler in Dota 2 allein im vergangenen Jahr 137.405.448 Dollar ausgegeben haben. Das entspricht über 116 Millionen Euro.

Zum Vergleich: Ein deutscher Bürger verdient im Schnitt in seinem ganzen Leben knapp 2,4 Millionen Euro, wenn er 50 Jahre lang arbeitet (via statista). Kein Wunder also, dass Dota 2 schon seit 2015 die reichsten Teams der Welt hat.

Die Evil Geniuses sind eines der besten Teams in Dota 2. 2019 belegten sie aber nur den 5. Platz.

Natürlich bekommt nicht der Gewinner die ganze Kohle. Aber zumindest 2019 gab es für das Gewinner-Team noch satte 15,6 Millionen Dollar. Genug, um nie mehr arbeiten zu müssen.

Geld verdienen mit Zocken? Dota 2 gehört mit solchen Preisgeldern zu den Spielen, die ihr problemlos auch als Beruf spielen könnt – wenn ihr gut seid. Die Konkurrenz ist allerdings auch dementsprechend groß. Jeder will was vom Kuchen abhaben.

Obwohl das Genre an sich schon etwas in die Jahre gekommen ist, sind MOBAs selbst 2020 noch immer hoch im Kurs. Das zählt nicht nur für Dota 2, sondern auch etwa für den größten Konkurrenten im Bereich, League of Legends. Die Spiele sind sogar ideal für den Zeitvertreib. MeinMMO-Autor Maik Schneider meint: Wenn euch die Sommerflaute 2020 nervt, fangt ein MOBA an.