Dota 2: Profi-Team gewinnt das größte Turnier der Welt haushoch, deutscher Spieler rät anderen nur: „Get good“

Beim The International 2022 in Dota 2 konnte das Profi-Team Tundra einen historischen Sieg einfahren. Mit 3:0 gewannen das Team die Finalspiele, etwas, was vorher nur einem einzigen anderen Team gelang. Auch in den Vorrunden spielten sie überragend. Ihr einziger deutscher Spieler hat einen seltsamen Rat an diejenigen, die er damit inspiriert hat.

Was ist das für ein Turnier?

The International ist das größte E-Sports-Turnier der Welt, wenn es nach Preisgeldern geht. 2019 wurden über 34 Millionen Dollar ausgeschüttet, 2021 sogar über 40 Millionen – der größte Preispool im E-Sports aller Zeiten. Damals gewann ein russisches Team, dem Putin persönlich gratulierte.

2022 traten 20 Teams aus der ganzen Welt an und spielten diesmal um noch immerhin knapp 19 Millionen Euro.

Den Sieg in diesem Jahr hat das internationale Team Tundra Esports davongetragen. Sie ließen ihre Siegesserie sogar ziemlich leicht aussehen.

Das sagt der Profi: Nach dem Sieg wurden einige Spieler von Tundra interviewt. Der 24-jährige Slowene Oliver „skiter“ Lepko merkte dabei an, dass er sich zu anderen Gelegenheiten schon mehr hatte anstrengen müssen als in diesem Turnier.

Kurz drauf wurde auch der 24-jährige Leon „Nine“ Kirilin, ein deutsch-russischer Spieler von Tundra, nach Tipps gefragt. Er sei nun eine Inspiration für viele und man wolle wissen, was er denen rät, die ihm nacheifern. Die knappe Antwort: „Get good“, also: „Werd‘ besser.“

Das Publikum scheint davon aber nicht wirklich entsetzt zu sein. Die Fans jubeln laut, wobei höchstens ein wenig Empörung durch den Beifall zu hören ist:

Tundra fährt historischen Sieg ein, gewinnt Finale ohne Niederlage

Im gesamten Turnier unterlag Tundra Esports nur 5 Mal seinen Gegnern in einzelnen Runden, verlor aber kein einziges Match. Das Team kann damit eine Siegesrate von 82,1 aufweisen, die vierthöchste in der Geschichte von DOTA 2 (via Twitter).

Das Highlight des Turniers war jedoch das Finale, in dem Tundra gegen Kontrahenten Team Secret antrat. Im Finale des International wurde ein „Best Of 5“ gespielt, das erste Team mit 3 Siegen gewinnt also. Tundra konnte diese 3 Siege am Stück einfahren, ohne Niederlage.

Ein solcher „Sweep“ ist in der Vergangenheit lediglich einmal zuvor passiert, 2017, als Team Liquid den Kontrahenten Newbee besiegt hat. Entsprechend groß war die Freude sowohl bei den Spielern als auch bei den Fans.

