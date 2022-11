LoL: 23-jähriger Deutscher wechselt von Schalke in die USA, wird Meister, kriegt Long Covid – Wird jetzt wohl ersetzt

Der 23-jährige deutsche E-Sport-Profi Felix „Abbedagge“ Braun hat eigentlich wunderbare anderthalb Jahre in League of Legends hinter sich. Schalke 04 verkaufte ihn in die USA, als man 2021 die LoL-Lizenz aufgab. Dort wurde Abbedagge mit 100 Thieves Meister. Aber jetzt ist der Wurm drin: Er klagt über Long Covid und offenbar wird er 2023 durch den alten Dänen, Bjergsen, ersetzt, der einen neuen Verein sucht.

Wie kam Abbedagge in die USA?

Felix Braun spielte von November 2019 bis April 2021 bei Schalke und machte in Königsblau eine bewegte Zeit mit. Der damals noch sehr junge Braun galt als großes Talent. Schalke war als Fußballverein daran interessiert, in den E-Sport einzusteigen und galt als Vorreiter.

Aber mit dem Abstieg von Schalke in der Fußballbundesliga änderte sich die Situation: Schalke brauchte dringend Geld, sagte plötzlich: In erster Hinsicht sei man ein Fußballverein, das gehe vor. Also verkaufte man die Lizenz in der LoL-Profi-Liga in die Schweiz für etwa 30 Millionen Euro, um den Fußball-Profi-Betrieb zu stützen.

Als sich abzeichnete, dass man das Projekt „LoL“ aufgibt, gab man den Spieler mit dem größten Talent in die USA ab, das war eben Felix Braun. Angeblich soll Schalke 1 Million € Ablöse kassiert haben, Braun soll in den USA etwa 600.000 € pro Jahr verdienen, munkelt man (via earlygame).

Deutscher Midlaner wird Meister in den USA

Wie lief’s für Abbedagge in den USA? Es lief wirklich glänzend. Braun landete bei 100 Thieves, einem ambitionierten jungen Verein, die stark auf Influencer und Merchandise setzt.

Abbedagge schlug in der als eher schwach geltenden US-Liga LCS voll ein und wurde im Sommer 2021 mit seinem neuen Team Meister.

2022 lief es dann auch noch stark, immerhin ging 100 Thieves zweimal als Vizemeister ins Ziel, musste sich einmal Evil Genius und einmal Cloud9 geschlagen geben.

Abbedagge brachte eine gute Leistung: Im September 2022 vermasselte er etwa der LoL-Legende Bjergsen und seinem „Super-Team“ Liquid die Tour.

Chancenlos bei den Worlds und dann noch Long Covid

Seit wann ist der Wurm drin? Seit Oktober 2022 lief’s nicht mehr so gut für 100 Thieves und den jungen Midlaner. Bei den Worlds flog man sang- und klanglos raus. Man hatte keine Chance gegen die Top-Teams aus Asien, Gen G. und Royal Never Give Up.

Nur einen Sieg konnte das Team bei den Worlds holen, gegen „CTBC Flying Oysters“, ein Team aus Taiwan.

Auch Abbedagge selbst scheint gerade zu leiden. Er schreibt auf Twitter:

Er hat sich Mitte Oktober Covid geholt, fühlte sich damals schon seit 2 Tagen krank, wollte aber „ein Krieger“ sein, während der Worlds

Anfang November schrieb er: Long Covid sei echt mies. Er fühle sich niedergeschlagen, müde, müsse 3 Wochen nach der Infektion noch husten. Habe keine Lust mehr, Fitness zu machen.

100 Thieves holt angeblich Bjergsen und Doublelift

Das ist jetzt die Hammer-Nachricht: Abbedagge scheint sich jetzt einen neuen Verein suchen zu müssen.

Wie Insider melden, hat sich „sein Team“, 100 Thieves, für die neue Saison die Dienste von Bjergsen gesichert, einem 26-jährigen Midlaner. Angeblich soll auch dessen alter Kumpane Doublelift (29) zu 100 Thieves stoßen. Bjergsen und Doublelift gelten als die beiden populärsten Spieler der USA aller Zeiten, wenn auch beide ganz offensichtlich über ihren Zenit als Spieler hinaus sind.

Vom Verein selbst gibt es noch kein Statement, ob das so passieren wird und was mit Abbedagge passiert, aber da Leben eines LoL-Profis ist hart. Normalerweise führt die Verpflichtung eines neuen „Star-Spielers“ zwangsweise dazu, dass der vorherige Stammspieler geht. Nur in seltenen Fällen sucht man eine andere Lösung, lässt den bisherigen Stammspieler auf eine andere Position wechseln oder gibt ihn in das Nachwuchs-Team ab.

Die Verpflichtung von Bjergsen ist zwar noch nicht offiziell, aber solche Gerüchte einen Tag vorm offiziellen Start der Trades gelten als nahezu sicher.

Wenn’s so 2018 wäre, dann wären die 2 ein echt toller Transfer-Coup für 100 Thieves … so ist es ein bisschen … weiß ich nicht.

Sieht so aus, als geht die Zeit von Abbedagge bei 100 Thieves dem Ende entgegen:

Das Bittere ist, dass hier Spieler, die Top-Leistungen erbracht haben, gegen „große Namen“ ausgetauscht werden. Genauso ging es vor wenigen Wochen dem besten deutschen Botlaner in LoL:

