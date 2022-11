LoL inszeniert in einem Trailer seine größten Profis so perfekt, dass ich auch 4 Jahre später noch Gänsehaut bekomme

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

3:21 – Am Ende sieht man den gefallenen Uzi, der auf seine Rache wartet und endlich Weltmeister werden will. Er schaffte es zweimal ins Final und zusätzlich zweimal ins Halbfinale, doch den Titel holte er sich nie.

0:06 – Hier werden Flaggen von bekannten Teams wie Saigon Jokers, Edward Gaming, Flash Wolves, Moscow 5, Cloud9 und against All authority gezeigt. Alles sind große Teams, die es jedoch nicht geschafft haben, den Titel gewinnen. Im späteren Verlauf sieht man weitere dieser Banner.

Zudem steckt es voller Easter Eggs zu anderen Spielern, Teams und alten Weltmeisterschaften. Wer tief in League of Legends drinsteckt, hat zudem unheimlich viel zu entdecken.

Dann wird auf Faker umgeschnitten. Der kommt entspannt mit einem Buch und dem Logo von SKT1 auf der Brust angelaufen. Plötzlich verwandelt er sich in Ryze und sperrt seinen Gegner einfach in einen Käfig. Faker bekommt dabei eine besondere Aura, die er auch bei echten LoL-Turnieren ausstrahlt.

Was macht das Video so besonders? Es zeigt den steinigen Weg von Ambition, dem Jungler von Samsung Galaxy in den Jahren 2016 und 2017. Im Fokus stehen dabei vier LoL-Profis:

2018, zum Auftakt der Weltmeisterschaft, veröffentlichte League of Legends das Musik-Video RISE. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch schaut sich auch jetzt, vier Jahre später, das Video immer wieder gerne an. Grund dafür ist die wundervolle Inszenierung von LoL-Profis und die Geschichte, die mit dem Video erzählt wird.

