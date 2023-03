LoL kündigt Nerfs und Buffs mit Patch 13.6 an – Experte meckert sofort: “Viel zu wenig!”

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 tägliche Aufgaben, um möglichst wenig Echtgeld in Genshin Impact zu verwenden.

In den letzten Patches hatte Riot Games die Support- und Jungle-Rollen angepasst. Hier könnt ihr mehr dazu lesen: LoL bringt endlich wichtigen Balance-Patch für Supporter und Jungler – Will wieder Spaß ins Spiel bringen

Die Anpassungen an den Charakteren Galio, Talon und Ashe seien bloß “Placebo-Buffs”. Sie sind zwar wichtig, um den Champion in seiner Position wieder stark zu machen, doch seien sie noch nicht genug. Die aktuelle Meta sei dafür noch zu stark.

Wie steht es um den Patch im Allgemeinen? Coach und Analyst Nick “LS” De Cesare äußerte sich zu den Änderungen und meinte, dass sie “viel zu wenig” seien. In seinem “Rundown” (via YouTube ) klärt er auf, wie sich die Änderungen im Einzelnen verhalten werden.

Welchen Einfluss haben die Änderungen für die Toplane? Vor allem für Spieler, denen die MMR und ihr Ranglistenplatz wichtig ist, wird dies wichtig sein. Die Änderungen an Vayne sollen ihre Möglichkeiten zu Beginn des Spiels verbessern und sie in der Hinsicht bis ins Late-Game tragen.

