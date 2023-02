League of Legends: Was ist MMR und wie findest du deins heraus?

Als League of Legends (LoL) -Spieler seid ihr sicherlich schonmal über die Abkürzung “MMR” gestolpert. In diesem Artikel erklären wir euch, worum genau es sich bei der MMR handelt und wieso sie so wichtig ist.

Wofür steht MMR? Die Abkürzung stammt aus dem englischen und steht für “Match Making Rating”, kurz MMR. Auf Deutsch wurde der Begriff als “Gegnersuchwertung” übersetzt und gibt an, auf welchem Platz in der Rangliste eure Gegner herausgesucht werden. Es ist ein Wert, der für jeden Spieler individuell berechnet wird.

Berechnet wird sie dadurch, wie gut ihr in euren League of Legends Partien spielt. Ganz grob gesagt, führt ein Sieg zu einer höheren MMR als zuvor und eine Niederlage verringert die MMR.

Bei einem Sieg gegen stärkere Gegner wird die MMR höher angehoben, als bei einem Sieg gegen schwächere Gegner. Das führt dazu, dass die Ligapunkte (LP) und die MMR nicht gleichwertig sind. LP sind die Ranglistenpunkte, die ihr euch durch das Spielen im Ranglistenmodus verdienen könnt. LoL-Profi Rekkles erklärt euch, wie ihr Spiele gewinnen könnt, um euer Ranking zu erhöhen.

Eure MMR kann also höher oder niedriger sein, als euer aktuelles Ranking. Wenn ihr zum Beispiel in der Silber-Liga gelistet seid, so kann es dennoch sein, dass ihr in euren Games gegen Gold- oder Bronze- Spieler spielt. Die MMR und der Rank stehen in einem dynamischen Verhältnis zueinander.

Hier haben wir ein kurzes Video, dass den Zusammenhang zwischen Rang, MMR und LP aufzeigt:

Welche Auswirkungen hat MMR?

Das müsst ihr wissen: Zuvor wurde erwähnt, dass die MMR und die LP miteinander im Zusammenhang stehen. Das bezieht sich lediglich auf die Ranglistenspiele und das Ranking. Durch die Platzierung und LP kann man erahnen, wie hoch die MMR liegt. Wir haben in diesem Artikel bereits erklärt, welche Ranks es aktuell gibt.

Doch auch in normalen Spielen gibt es eine MMR. Auch hier ist sie geheim und wird von Riot Games verschwiegen. In den normalen Spielen oder im ARAM-Modus gilt jedoch das gleiche Muster. Habt ihr eine höhere MMR, dann spielt ihr gegen Spieler, die ebenfalls eine hohe MMR besitzen. Das kann man in den normalen Spielen anhand der Platzierung in der Rangliste ablesen, doch stimmt das nicht immer überein.

In ARAM, dem schnellen Spaß-Modus von League of Legends, probieren viele Spieler lustige Dinge und testen ihren Champion komplett aus. Da kommt es dann dazu, dass “sichere” Siege doch verloren werden. Dies beeinflusst eure MMR, aber nur für den ARAM-Modus.

Eure Gegner können somit vielleicht aus Spielern aus Diamant, Silber und Bronze zusammengewürfelt sein, weil sie entweder viel Wert auf Siege legen, oder eben gar keinen.

Wie finde ich mein MMR heraus?

Das könnt ihr tun: Es gibt im Internet einige Rechner, die euch eure MMR anzeigen wollen. Dabei werden die Begegnungen aus den letzten Partien analysiert, in denen ihr alleine ins Matchmaking gegangen seid. Seiten wie whatismymmr bieten euch eine grobe Orientierung.

Die genaue MMR kann man als Spieler jedoch nicht einsehen, aber es gibt Hinweise, anhand derer wir uns orientieren können:

Wenn ihr in euren letzten Spielen viele Siege hintereinander einstecken konntet, kann man davon ausgehen, dass die MMR ebenfalls gestiegen ist.

Verliert ihr häufig hintereinander, dann senkt sich der Wert.

Fokussiert ihr euch nur auf einen Modus, könnt ihr auch anhand der Gegner und deren Platzierungen erahnen, wie ihr mit eurer MMR dasteht.

Wenn ihr für einen Sieg und eine Niederlage in den Ranglistenspielen einen ähnlichen Wert gewinnt/verliert, dann hat sich die MMR an euer Ranking angeglichen. Das System hat dann festgestellt, dass euer Rang eurem Spielniveau angeglichen ist.

Wenn euch also eure MMR wichtig ist und ihr gerne gegen starke Gegner spielen wollt, dann könnt ihr auf die Ranglistenwerte schauen. Nachdem ihr viele Spiele in dem Modus absolviert habt, gibt es einen guten Überblick über eure MMR.

Wie steht ihr zu dem Thema? Ist euch die MMR wichtig oder spielt ihr das Game nur zum Spaß? Schreibt es uns in die Kommentare.

