LoL: Twitch-Streamer Tyler1 regt sich furchtbar über den Jungle auf – Riot-Mitarbeiter zeigt Lösungen

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wie steht ihr zu der aktuellen Jungle-Rolle und was erwartet ihr euch von den Anpassungen? Schreibt es uns in die Kommentare.

Wie reagieren die Entwickler darauf? Nachdem Riot Games sich mehr in die Kommunikation mit ihren Spielern stellten und es so schafften eine riesige, interne Krise zu überwinden , zeigen sie die Lösung auf, für die Probleme, die Tyler1 nannte. Die Anpassungen für den Jungle teilten sie auf Twitter:

Sogar der deutsche Streamer Noway findet die Jungle-Rolle viel zu stark. Er betont jedoch, dass es in dem Zuge keinen Spaß macht, da der direkte Gegenspieler fehle (via Twitch ).

Er nimmt weder alle Dschungelcamps, noch zieht er das 3-vs-3 auf der Botlane in Betracht. Dies sind beides Punkte, die Tyler1 in seinem Video kritisiert.

Zunächst spricht er davon, dass er den Busch auf der Botlane auf Seiten der Gegner aufdeckt, damit er nicht böse überrascht werden kann. Danach erklärt er den normalen Dschungelablauf auf der blauen Seite in der Kluft der Beschwörer. Der Spieler im Video tut genau das und stellt sich nach den Golems in den aufgedeckten Busch auf der Botlane. Dort bleibt der Spieler fast eine Minute lang stehen.

Was hat Tyler1 angemerkt? Der Twitch-Streamer hat in seinem Stream über die Anpassungen von Junglern gesprochen. Nachdem er es über 2 Jahre hinweg geschafft hat, auf jeder Position den ersten Platz in der Rangliste zu erreichen , kann er sich über die Vor- und Nachteile der verschiedensten Rollen auslassen.

