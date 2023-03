Haustiere sollten der schwierigsten Rolle in LoL helfen, machen sie jetzt fast unspielbar

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 tägliche Aufgaben, um möglichst wenig Echtgeld in Genshin Impact zu verwenden.

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was meint die Community dazu? In der Community wird die Sichtbarkeit der Haustiere als „Exploit“ angesehe – also eine Mechanik, die Gegner ausnutzen können, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Durch die visuelle Darstellung des Pets ist es wohl möglich, den Standort des gegnerischen Junglers präzise zu erraten.

Wenn der Champion Wukong sich eine Weile nicht bewegt, könnte er seine W-Fähigkeit genutzt haben. Dann wird er unsichtbar und kann sich in den nächsten Busch retten oder er springt über eine kleine Wand. Das Haustier sei jedoch mit einer kurzen Verzögerung hinterher gehüpft und habe so den Weg von Wukong verraten.

Wo liegt das Problem mit den Pets? Im Reddit-Post hat der Nutzer „UYouOrYew“ Situationen geschildert, in denen der eigentlich treue Begleiter euch verrät. Das passierte vor allem in Situationen, wo Champions unsichtbar wurden oder schnell irgendwohin verschwanden.

Die treuen Begleiter sollen euch das Leben in der Kluft einfacher machen und einen Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen. Vor allem bieten sie die Möglichkeit, bestimmte Taktiken und Spielweisen anzupassen. Dies hatte Riot bereits in ihren letzten Patches genutzt .

