Trotz über 500 Stunden in Souls-Spielen hat mich The First Berzerker: Khazan gebrochen

MMORPG Ashes of Creation will noch realistischer sein – Zeigt tolle Wettereffekte und Jahreszeiten

Ashes of Creation: Das Wichtigste zu dem MMORPG in 49 Sekunden

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Merleperle sagte, sie habe gar nicht mitbekommen, was NoWay da gemacht habe und bestand darauf, sich das Ganze in der Wiederholung anzuschauen.

Ich dachte, ich will mich nicht auch verletzen, also hatte ich einen brillanten Plan: Ich dachte, ich hüpf’ hier hoch, weil ich Gewicht mitbringe und dann fällt sie runter und dann mach’ ich so ganz gemütlich und lauf da drüber. Und dann hat sie das einfach ausbalanciert. Und ich stand richtig doof dann hier.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So lief es dann in der Praxi s: Während NoWay auf und ab sprang, sauste Merleperle über den Hindernisparcours und war im Ziel, während NoWay mit seiner Godzilla-Kation nichts bewirkte.

Streamer fällt aus dem 3. Stock auf den Kopf, hat ständig Blut in den Augen, findet heraus, wie er trotzdem stark in LoL bleibt

Champion erhält nach 4 Jahren einen neuen Skin in LoL, doch er ist so schlecht, dass Riot ihn löscht

Ein Bug in LoL sperrt Spieler teilweise 7 Stunden in ein einziges Match ein, weil sie nicht weiterspielen können

Twitch-Streamer will sein Gewicht nutzen, um Gegnerin ins Wasser zu wobbeln – So lief es für ihn

Twitch-Streamer will sein Gewicht nutzen, um Gegnerin ins Wasser zu wobbeln – So lief es für ihn

Spieler warten seit Jahren auf einen Skin in LoL – Jetzt ist er da, aber an ihm baumelt ein riesiges Preisschild

Beim Event von Red Bull am Samstag, dem 29. März, wurde der Streamer LetsHugo für den größten Fail des Abends ausgezeichnet, weil er spektakulär ins Wasser stürzte. Der wahre Preis gebührt aber dem Twitch-Streamer zu League of Legends , NoWay. Der hatte sich einen genialen Plan einfallen lassen, um seine Gegnerin Merleperle bei einem Lauf zu schlagen. Er wollte seinen Gewichtsvorteil nutzen. Doch das schlug fehl.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to