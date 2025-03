Papaplatte gewinnt Event auf Twitch, weil Joey Kelly seinen Rivalen ins Krankenhaus schickt

Am 29. März fand in Köln ein Event von Red Bull statt. Der Twitch-Streamer Kevin „Papaplatte“ Teller gewann das „Jump and Run“ mit seinem Team und triumphiert mit in der Spitze 71.000 Zuschauern auf Twitch. Das Finale nahm einen unglücklichen Verlauf: Musiker Joey Kelly verletzte Sebastian „Rewinside“ Meyer aus Versehen, der mit Papaplatte gleichauf lag.

Was war das für ein Event? 4 Teams mit je 4 Influencern kämpften am Samstagabend in einer Halle in Köln gegeneinander. Red Bull hatte einige aufwändige Hindernis-Parcours erstellt, durch die sich die Influencer kämpfen mussten.

Das Event war ähnlich inszeniert wie eine abendfüllende Pro-7-Show mit Moderatoren, Kommentatoren aus dem Off und einem Publikum in der Halle.

Das Ende zog sich dabei doch etwas und hatte einen seltsamen und unglücklichen Twist. Das Konzept des letzten Spiels schien nicht vollends durchdacht. Mit dem Musiker Joey Kelly brachte Red Bull einen überraschenden Endboss ins Spiel, der entscheidend in das Finale der mehrstündigen Show eingriff.

Endboss Joey Kelly greift entscheidend ins Spiel ein

Warum war das Ende so seltsam? Am Ende mussten die 4 Team-Kapitäne über einen Hindernis-Parcours im Wasser laufen. Ihre Teammitglieder waren am Rand positioniert und konnten mit allerhand Kram auf die gegnerischen Teilnehmer werfen, den sie sich in einem „Item-Shop“ mit vorher verdienten Münzen kaufen konnten.

Die seltsame Idee aber: Musiker Joey Kelly stand auf dem letzten Hindernis als „Endboss“ und sollte die Teilnehmer zusätzlich behindern.

Das war das Ergebnis: Die Teilnehmer NoWay und Amar hatten beide Probleme mit den ersten Hindernissen und fielen zurück, während Rewinside und Papaplatte gut über die Hindernisse kamen. Rewinside hatte bei einem ähnlichen Parcours vorher schon überzeugt und sah eigentlich wie der klare Favorit aus. Papaplatte hielt gut mit.

Beide kamen ungefähr gleichzeitig am finale Hindernis an. Joey Kelly wehrte beide abwechselnd ab, indem er mit einem blauen Schaumstoffsack gegen ihren Oberkörper und Kopf stieß.

Doch als Kelly gerade Rewinside beharkte, konnte sich Papaplatte mit voller Kraft nach vorne werfen, unbehelligt an Joey Kelly vorbeikommen und das Event gewinnen.

Rewinside mit Gehirnerschütterung im Krankenhaus

Das ist der bittere Beigeschmack: Joey Kelly hatte Rewinside unglücklich an der Schläfe erwischt und der musste mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus, wie auf YouTube zu sehen ist.

Der Influencer meldete auf Instagram: Es sei „alles wieder“ gut, er könne wieder normal sehen und der Schwindel lege sich auch.

Papaplatte triumphiert auf Twitch klar

So lief das Event auf Twitch: Papaplatte und sein Team haben das Event nicht nur im Stadion gewonnen, sondern Papaplatte hat auch das indirekte Duell der Teilnehmer auf Twitch für sich entschieden.

Die meisten Zuschauer haben das Event über seinen Twitch-Kanal verfolgt:

In der Spitze hatte der Streamer Papaplatte 71.114 Zuschauer.

Der Zweitplatzierten NoWay erreichte in der Spitze 11.460 Zuschauer.

Amar erreichte 6.814 Zuschauer.

Bei Rewinside sahen in der Spitze 4.500 Zuschauer zu.

Bei solchen Influencer-Events kommt es häufig zu Verletzungen der Teilnehmer. Twitch wurde bei einem Event selbst einmal scharf dafür kritisiert, mangelnde Sicherheitsvorkehrungen getroffen zu haben, wodurch sich eine Influencerin schwer verletzte: Twitch-Streamerin bricht sich den Rücken bei PR-Aktion – Muss sich anhören, sie sei selbst schuld: „Ich bin das Opfer“