Twitch-Streamerin bricht sich den Rücken bei PR-Aktion – Muss sich anhören, sie sei selbst schuld: „Ich bin das Opfer“

Die Streamerin Adriana Chechik (30) hat sich auf der TwitchCon in San Diego am 09.10. den Rücken an zwei Stellen gebrochen, als sie von einer PR-Attraktion der Firma Lenovo Legion in eine Schaumstoffgrube sprang. Seit Ende Oktober ist sie zurück auf Twitch, nun gab sie ihren Zuschauern ein Update zu ihrem Gesundheitszustand.

Was war das für ein Unfall auf der TwitchCon?

Die Firma Lenovo Legion veranstaltete auf der TwitchCon ein Event, bei dem sich Twitch-Streamer gegenseitig in eine Schaumstoff-Grube befördern sollten.

Das ging fürchterlich schief, als Adriana Chechik ihren Kampf gewann und jubelnd in die mit Schaumstoffwürfeln gefüllte Grube sprang: Sie brach sich den Rücken an zwei Stellen.

Im Krankenhaus erfuhr Ardiana Chechik zusätzlich, dass sie zum Zeitpunkt des Unfalls schwanger gewesen war. In einem Comeback-Stream vom 29. Oktober erklärte sie, sie habe das Kind aufgrund der Operationen infolge des Unfalls nicht behalten können.

Seit ihrer Rückkehr zu Twitch veranstaltet Chechik häufigere, tendenziell kürzere Streams. Jetzt brachte sie ihre Zuschauer auf den neuesten Stand, wehrte sich gegen Anschuldigungen – und zeigte ihre Krankengymnastik im Stream.

„Nur davon werde ich schon müde”

Was ist der aktuelle Stand? In einem Stream vom 7. November klärte Chechik ihre Zuschauer über ihren aktuellen Zustand auf. Dabei zeigte sie die recht ungeschönte Realität nach einer schwerwiegenden Verletzung: Chechik zeigte sich in ihrem orthopädischen Korsett und einer Jogginghose, legte eine kurze Pause ein, um etwas Krankengymnastik zu machen.

Während Chechik sich mit einer Hand an der Wand abstützte, drehte sie sich zu ihren Zuschauern um und erklärte: „Ich bin davon müde. Es ist nur das, ich werde nur davon schon müde.“

Wie geht es Chechik? Nach etwa 15 Minuten im Stream offenbarte Chechik, dass sie ein Taubheitsgefühl im rechten Bein habe. Offenbar wird sie sich noch weiteren Operationen unterziehen müssen, ein Termin mit ihrem Neurochirurgen in LA soll noch diese Woche stattfinden.

Wie kommt Chechiks Streaming-Comeback an? Viele Zuschauer sind beeindruckt von Chechiks Tapferkeit und wünschen ihr eine schnelle Genesung. Auch der Journalist Jake Lucky teilte Aufnahmen aus ihrem Stream und schrieb, man müsse den „Grind“ bewundern.

Doch nicht alle Reaktionen sind so positiv: Auf Twitter gibt es auch abfällige Kommentare, die es nicht als Leistung anerkennen wollen, „in seinem Stuhl zu sitzen“, Chechik vorwerfen, sie würde ihren Unfall für Aufmerksamkeit ausschlachten.

Auch manche Zuschauer der Streamerin scheinen der Auffassung zu sein, sie trage zumindest eine Mitschuld an ihrem Unfall. Auf die Nachfragen, warum sie nicht bemerkt habe, dass die Grube nicht ausreichend gesichert war, reagierte Chechik mit einer Analogie:

Lasst mich ehrlich zu euch sein: Wenn man in ein Auto einsteigt, denkt man nicht daran, dass etwas im Auto defekt sein könnte. Wenn man in ein Flugzeug steigt, denkt man nicht daran, dass etwas defekt sein könnte. Die Leute machen jeden Tag irgendwas. Sie gehen in Trampolinparks, sie gehen in Kletterparks. Und du bist auf einer Veranstaltung, wo du anderen Leuten dabei zusiehst. Ich habe 40 Minuten lang in der Schlange gestanden und anderen Leuten dabei zugesehen. Ich habe sie gefilmt, und alle sind gut rausgekommen.

Davon, dass sich auch andere Teilnehmer verletzt hätten, habe sie erst im Nachhinein erfahren, so Chechik.

Wie hätte ich denn wissen sollen, dass ich diejenige sein würde, die sich den Rücken bricht, nachdem ich einer Gruppe von Menschen zugesehen habe, die das Gleiche gemacht haben. Ohne zu wissen, dass am Tag zuvor zwei Menschen verletzt worden waren. Gebt also nicht mir die Schuld, denn ich bin hier das Opfer. Oder? Ich war auf einer Veranstaltung und das Letzte, was ich denken würde, ist: „Hey, diese Grube ist nicht ordnungsgemäß aufgebaut.“ Nein! Ich sagte: „Hey, ich bin bereit, meine Freundin zu suchen und sie von dieser Plattform zu stoßen.“ Das war alles, was ich dachte. Ich habe nicht darüber hinaus gedacht.

Twitch-Kollege Asmongold rät zur Klage

Was sagt Asmonold? Unterstützung erhält Chechik nicht nur von ihren Fans, sondern auch von einigen anderen Influencern. Der bekannte MMORPG-Streamer Asmongold hatte bereits vor einigen Tagen auf die Enthüllung ihrer Schwangerschaft reagiert.

Seine erste Reaktion war ein schockierter Ausruf: „Das ist einfach verdammt furchtbar.“ Der Streamer hält es für unfair, Chechik für die Situation verantwortlich zu machen:

Ich denke nicht, dass es fair ist, jemanden dafür zu kritisieren, dass er etwas getan oder nicht getan hat … sie hätte sich nicht verletzt, wenn es nicht grob fahrlässig gewesen wäre … natürlich können die Leute besonders vorsichtig sein, aber ist es wirklich ihre Schuld, dass sie nicht besonders vorsichtig waren? Es ist ihre Schuld [die der Veranstalter], weil sie das Sicherheitsprotokoll nicht befolgt haben.

Asmongold hat auch eine Vermutung, warum Leute versuchen, Chechik die Schuld an ihrem Unfall zu geben: Diese Leute würden sie vermutlich aufgrund ihrer Vergangenheit als Erotik-Darstellerin nicht mögen, so der Streamer.

Für Asmongold ist der Fall offenbar ganz klar: „Wie gesagt, ich denke, sie sollte Twitch verklagen.“ Diesen Ratschlag findet man auch in zahlreichen Kommentaren zu dem Thema.

Unklar ist weiterhin, ob die Verantwortung eher bei Twitch, dem Veranstalter der Convention, oder bei Lenovo, dem Veranstalter des Events liegt. Beide Parteien haben sich noch nicht zur Situation geäußert.

Welche rechtlichen Schritte Adriana Chechik einleiten wird oder bereits eingeleitet hat, ist bislang noch nicht bekannt.

