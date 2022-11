Zwei Streamer heiraten live auf Twitch und 60.000 Leute sehen zu – Wird das der neue Trend?

Der 29-jährige Abe Chung und die 31-jährige Wendy Luo haben am 8. November geheiratet. Das wäre so weit nicht ungewöhnlich, wenn die beiden nicht als „BaboAbe“ und „Natsumiii“ auf Twitch aktiv wären und die Hochzeit für tausende Zuschauer live übertragen hätten.

Wer sind die beiden? Natsumiii und Abe gehören beide zum Umfeld der Influencer-Gruppe OfflineTV, zu der auch namhafte Content Creator wie Pokimane, LilyPichu und DisguisedToast zählen.

Natsumiii erlangte ursprünglich Bekanntheit mit ihrem Content zu LoL, mittlerweile streamt sie eher Valorant, Lost Ark und Minecraft für ihre knapp 525.000 Follower. Ihrem Ehemann Abe folgen knapp 284.000 Leute, auch er ist hauptsächlich in Valorant und Minecraft aktiv.

Natsumiii und Abe heiraten, alle Fans sind eingeladen

Was war das für eine Hochzeit? Nachdem Natsumiii und Abe den genauen Termin für ihre Hochzeit zunächst geheim gehalten hatten, überraschte die Braut in spe ihre Follower am 7. November mit einer Ankündigung auf Twitter: Die Hochzeit sollte schon am nächsten Tag stattfinden und alle waren eingeladen, live auf Twitch zuzusehen (via Twitter).

Wie lief der Stream ab? Die Hochzeit selbst fand in einer festlichen Halle mit dem engeren Familien- und Freundeskreis des Paares statt. Virtuell verfolgten die Zeremonie allerdings tausende Zuschauer über Natsumiiis Twitch-Account.

Auch Twitch selbst – in Form des offiziellen Twitter-Accounts der Plattform – ließ es sich nicht nehmen, Natsumiii und Abe zu gratulieren: „Danke, dass ihr diesen besonderen Moment mit uns geteilt habt“, heißt es dort.

Für die anschließende Hochzeitsfeier wurden die Kameras dann allerdings ausgeschaltet.

So kam die Hochzeit an: Mehr als 60.000 Menschen sahen zu, wie sich Natsumiii und Abe das Ja-Wort gaben. Während die beiden am Traualtar ihr Ehe-Gelübde austauschten, wurde der Chat auf Twitch mit herzigen Emotes und guten Wünschen für das frisch verheiratete Paar geflutet.

Für Natsumiii und Abe, die sonst im Durchschnitt 2.250 und 650 Zuschauer haben, war das also wohl nicht nur ein ganz besonderer Tag, sondern auch ein Riesenerfolg (via sullygnome).

Ein Clip der Hochzeit im LivestreamFail-Subreddit erhielt mehr als 5.300 Upvotes, der Clip selbst hat über 241.600 Aufrufe (Stand 10.11.2022). In den Kommentaren finden sich neben zahlreichen Glückwünschen auch Diskussionen darüber, ob Hochzeiten auf Twitch zu einem neuen Trend werden könnten.

„Hochzeits-Meta auf Twitch ist eine Meta, die ich unterstützen könnte“, schreibt ein Reddit-Nutzer (via reddit).

In einem anderen Thread heißt es „60.000 Zuschauer für Streamer, die normalerweise durchschnittlich ungefähr 1.500 Zuschauer erreichen. Jap, jeder Streamer wird seine Hochzeit von nun an livestreamen.“ (via reddit)

Andere Nutzer weisen jedoch darauf hin, dass nicht alle Streamer einen derart illustren Freundeskreis mit mehreren Millionen Followern hätten. Somit wäre eine Hochzeit allein noch kein Erfolgsgarant, ohne die richtige Gästeliste.

Zwei Streamer laden zur Hochzeit und die Prominenz von Twitch und YouTube erscheint

Wer war alles vor Ort? Wenn zwei beliebte Streamer heiraten, gehören zum engeren Freundeskreis eben auch bekannte Persönlichkeiten mit Millionen von Followern. So liest sich die Gästeliste des Paares wie ein Who’s Who der großen Namen von YouTube und Twitch.

Die Rolle des Kameramanns übernahm kein anderer als Jeremy „DisguisedToast“ Wang, ein weiteres beliebtes Mitglied von OfflineTV.

Zu den Gästen vor Ort gesellten sich auch andere namhafte Persönlichkeiten von Twitch und YouTube. So waren die YouTuberinnen Rachell „Valkyrae“ Hofstetter und Leslie „Fuslie“ Fu als Brautjungfern dabei. Zu den Gästen gehörten unter anderem Imane „Pokimane“ Anys und Ludwig Ahgren.

Natsumiiis Trauzeugin war die Influencerin und Synchronsprecherin Lily Ki, besser bekannt als LilyPichu, die im Juli 2022 bekannt gab, Twitch den Rücken zu kehren und exklusiv auf YouTube zu streamen. Wenn man der Tradition des Brautstrauß-Fangens Glauben schenken kann, könnte also demnächst eine Hochzeit auf YouTube anstehen.

