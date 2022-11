Einer der größten Streamer auf Twitch fühlt sich von seinen Fans bevormundet: „Jeder versucht, mir alles vorzuschreiben“

Der franko-kanadische Streamer Félix „xQc“ Lengyel (26) ist einer der größten Stars auf Twitch. Er ist dafür bekannt, extrem viel auf Sendung zu sein und seine Zuschauer an seinem Leben teilhaben zu lassen. Nun hat er jedoch offenbar genug davon, dass sie sich in seine Beziehungen einmischen wollen.

Warum interessieren sich alle für seine Beziehung? xQc hatte eine recht turbulente On-Off-Beziehung mit einer Streamerin namens Sammy, die als „adeptthebest“ oder „Adept“ auftritt. Im September gab xQc die Trennung bekannt, obwohl Adept sich Privatsphäre erbeten hatte.

Einige Fans von xQc schienen schon länger ein Problem mit Adept zu haben. Immer wieder gab es gemeine Kommentare zu ihrem Aussehen und ihren Motiven. Sie würde xQc nur ausnutzen, um durch ihn berühmter zu werden, so der Vorwurf.

Jetzt scheint xQc jedoch endgültig genug davon zu haben, dass sich alle über seine privaten Beziehungen auslassen. In einem Stream regte er sich über parasoziale Zuschauer auf, die ihm sein Leben diktieren wollen würden.

xQc spielte früher professionell Overwatch, kein Wunder also, dass er aktuell mit Vorliebe Overwatch 2 im Stream zockt:

xQc streitet Beziehung ab

Um welche Beziehung geht es jetzt? Vergangene Woche wurde die Gerüchteküche neu befeuert, als xQc die englische Streamerin NYYXXII zu sich einlud. Der Stream endete mit einem Kuss der beiden, offiziell wollten die beiden ihre Beziehung aber nicht machen.

Seine Zuschauer waren trotzdem begeistert, dass xQc offenbar über seine Trennung hinweg ist. Für viele war NYYXXII eine klare Verbesserung im Vergleich zu Adept. Ein Fan brachte sogar einen absonderlichen Vergleich mit Grafikkarten an (via Twitter).

Doch dann waren xQc und NYYXXII zu Gast beim Twitch-Streamer Adin Ross. Schnell zirkulierten Clips der Party, auf denen NYYXXII eine andere Frau küsste – gefundenes Fressen für die Zuschauer, die bereits das baldige Ende der Beziehung vorhersagten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was sagt xQc dazu? In einem darauffolgenden Stream reagierte xQc auf Clips und erklärte, er sei nicht in einer Beziehung mit NYYXXII, sie würden lediglich miteinander ausgehen.

Die Kommentare seines Chats zu der Situation schienen ihm jedoch zusehends auf die Nerven zu gehen. Nachdem er es einige Stunden lang ausgehalten hatte, hatte xQc schließlich genug und versuchte, die Ereignisse ins richtige Licht zu rücken.

Während Leute sich online aufgeregt hätten, habe er einfach eine gute Zeit auf der Party gehabt, so xQc. Er habe einen Großteil der Nacht im Pool verbracht und sich betrunken, an die Hälfte der Ereignisse könne er sich gar nicht erinnern.

xQc will sich seine Gefühle nicht diktieren lassen

Was stört xQc? Er warf den lästernden Zuschauern vor, selbst unzufrieden zu sein und deshalb durch ihn leben zu wollen. xQc selbst wisse noch gar nicht, was er sich von dieser „Dating-Sache“ erhoffe, so der Streamer. Doch alle würden bereits versuchen, ihm seine Gefühle vorzuschreiben:

Es ist seltsam zu sehen, wie jeder versucht, für mich zu leben, für ich zu fühlen, für mich zu denken und für mich zu handeln. Es ist einfach eine seltsame, verrückte Welt, in der jeder versucht, alles für mich zu tun. […] Jeder versucht, mir alles vorzuschreiben. Sogar wie ich mich fühle, rede und die Art, wie ich auf Sachen reagiere.

xQc sagte, er wolle einfach Spaß haben und im Stream chillen, doch sein Chat würde parallel Geschichten erfinden und Gerüchte verbreiten.

Zuschauer sagen: selbst schuld

Wie kam der Rant an? In einer Art Teufelskreis verbreiteten sich Clips von xQcs Ansage ebenso wie die ursprünglichen Aufnahmen des Kusses im LivestreamFail-Subreddit. Während einige Nutzer die Frustration des Streamers nachempfinden konnten, warfen ihm andere vor, selbst schuld zu sein.

So seien auf dem YouTube-Kanal von xQc mehrere Videos hochgeladen worden, die NYYXXII als seine Freundin bezeichnet hätten. Indem er jeden Aspekt seines Lebens teile, lade er dieses Verhalten regelrecht ein, so einige Meinungen.

Einige warfen xQc vor, ungesunde Beziehungen zu Zuschauern regelrecht zu farmen:

Ich liebe xQc, aber er kann sich nicht beschweren, wenn er sein Privatleben mit Millionen von Menschen teilt, seine Editoren Clickbait-Titel auf YouTube hochladen lässt und jeden Tag auf reddit und LSF reagiert. Er ermöglicht und kultiviert die parasozialen Zuschauer und regt sich dann auf, dass es so viele von ihnen gibt. Sufficient_Row_2173 auf reddit

xQc hat derzeit über 11 Millionen Follower auf Twitch, ist fast täglich mehrere Stunden auf Sendung. Da ist es nicht immer leicht, sein Privatleben aus den Streams herauszuhalten. Ob er jetzt die Konsequenzen zieht und versucht, klarere Grenzen zwischen seinem Leben offline und seiner Arbeit zu ziehen, bleibt abzuwarten.

Auch Twitch-Kollege Asmongold musste schon die Erfahrung machen, dass sich romantische Beziehungen und eine größere Fan-Gemeinschaft manchmal schwer vereinbaren lassen. Viele Fans des MMORPG-Streamers sind selbst single und manche versuchen, sich darüber mit ihm zu identifizieren:

Der Vorzeige-Nerd von Twitch darf keine Freundin haben: „Ich will, dass er unglücklich und einsam ist wie ich.“