Adriana Chechik ist zurück auf Twitch – Sagt, sie war schwanger, als sie sich bei der PR-Aktion den Rücken brach

Die Streamerin Adriana Chechik (30) hat sich auf der TwitchCon in San Diego am 09.10. den Rücken an zwei Stellen gebrochen, als sie von einer PR-Attraktion der Firma Lenovo Legion in eine Schaumstoffgrube sprang. Drei Wochen später, am 29.10., ist sie zurück auf Twitch, erzählt von ihrer OP und sagt: Im Krankenhaus habe sie erfahren, dass sie schwanger war. Das Kind konnte sie nicht behalten.

Was ist Adriana Chechik passiert?

Auf der TwitchCon in San Diego gab es eine Attraktion der Firma „Lenovo Legion“ – Zwei Podeste waren über einer Grube errichtet, deren Boden mit Schaumstoffwürfeln bedeckt war. Die Idee: Twitch-Streamer sollten sich gegenseitig mit wattierten Stäben schlagen, bis einer vom Podest in die Grube fällt.

Die Streamerin Adriana Chechik gewann ihren Kampf und sprang im Triumph in die Schaumstoffgrube. Dabei brach sie sich an zwei Stellen den Rücken und musste ins Krankenhaus.

Die Attraktion wurde nachher aus Sicherheitsgründen geschlossen. Es stellte sich heraus, dass die Grube nur mit einer dünnen Schicht von Schaumstoffwürfeln bedeckt war. An einer Stelle war die Grube, laut Berichten, weniger als 61 Zentimeter tief. Twitch und die Veranstalter wurden scharf kritisiert, auch von Chechik selbst, die sagte: Caster hätten dazu aufgefordert, in die Grube zu springen, mit dem Hintern voran.

Hat von der Schwangerschaft erst im Krankenhaus erfahren

Das sagt die Streamerin jetzt: In einem Twitch-Stream vom 29.10. sagt Chechik, sie habe im Krankenhaus erfahren, dass sie zum Zeitpunkt des Sturzes schwanger war:

Es interessiert mich nicht, ob es jetzt jeder weiß, aber ich war schwanger. Und ich habe es erst erfahren, als ich im Krankenhaus war. Also stand ich auch total unter irren Hormonen. Aber jetzt bin ich nicht mehr schwanger, wegen der OP. Ich konnte es nicht behalten.

Viel mehr sagt sie zu der Schwangerschaft nicht, betont vor allem, dass ihre Hormone „durch die Decke schossen“.

Danach beschäftigt sie sich mit den Schmerz-Schüben, die sie nun regelmäßig hat und wie sie damit umgehen soll. Wichtig sei es dann, auf ihre Atmung zu achten, es komme auch jemand, um sie zu beruhigen, das helfe.

Sie sagt, sie kann nicht ständig Pillen schlucken, schon ihre Mutter sei nach einem Autounfall süchtig nach Oxycodon geworden. Sie müsse sich da streng reglementieren

In der letzten Nacht um 5 Uhr morgens haben sie einen Panikanfall gehabt, das erste Mal eine Oxycodon genommen und fühlte sich danach sofort geheilt und wollte ein Workout starten. Das sei „gutes Zeug“ – vor dem aber jeder völlig zu Recht warne.

Oxycodon ist definitiv sehr nett, aber ich hab nur 10 und darf nur eine Pille nehmen, wenn ich immense Schmerzen habe. Ich kann es nicht täglich nehmen – schon meine Mutter war süchtig nach Pillen. Aber das ist normal, ich raste 2-Mal am Tag vor Schmerzen aus, das ist okay.

Streamerin hatte Top-Ärzte in Spezial-Klinik, wollte nur kleine Narbe zurückbehalten

Wie geht es ihr jetzt? Die Streamerin sagt, sie leide noch immer unter den Folgen der OP. Das Atmen falle ihr schwer. Sie sei ständig außer Atem. Es reiche schon, wenn sie das Telefon hält, um sie zu erschöpfen.

Die 30-Jährige erzählt, sie wurde in ein Krankenhaus für Unfallmedizin gebracht, wo eines der besten Teams für Neurochirurgie operierte: Sie hatte ein Team von 8 Ärzten, die sich um sie kümmerten.

Chechik war 4 Tage im Krankenhaus, bevor sie operiert wurden: Die Ärzte bereiten sich auf die OP vor, um Nervenschäden und andere Komplikationen zu vermeiden, die nicht gleich bei einem CT- oder MRT-Scan zu erkennen waren, wie Chechik ihren Zuschauern mitteilt.

Ihren 6-stündigen Stream am 29.10. sahen im Schnitt 2.800 Leute. Sie spielte das Survival-Spiel SCUM. Zwei Clips, aus dem Stream, die wir euch auf MeinMMO einbetten, erreichten bereits 218.000 und 131.000 Aufrufe.

Was war der Streamerin wichtig? Die Streamerin sagt, ihr war es besonders wichtig, dass sie keine allzu große Narbe zurückbehält, weil sie als Model arbeitet. Daher habe sie die Ärzte gefragt, ob sie die Operationsnarben gut verstecken könne.

Mit der Narbe sei sie jetzt zufrieden.

Das sind die Reaktionen: Viele Fans sprechen der Streamerin ihr Mitgefühl aus. Sie sind aber auch überrascht, wie rasch sie wieder zurück ist. Viele sagen: Verletzungen am Rücken seien lebensverändernd. Auch von der Arbeit der Ärzte zeigen sich viele beeindruckt.

Ein Nutzer von reddit sagt, er habe eine viel schlimmere Narbe von einem deutlich harmloseren chirurgischen Eingriff zurückbehalten. Einige Nutzer auf reddit wünschen sich, dass Chechik Twitch und die Betreiber der Attraktion verklagt.

