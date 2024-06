Beliebte deutsche Twitch-Streamerin hat ein ungewöhnliches Talent, ist selbst davon überzeugt, sie könne mit Tieren sprechen

Die Twitch-Streamerin Mahluna überrascht nicht nur mit ihrem Talent für Videospiele und Gesang, sondern auch mit einem unerwarteten Können: der perfekten Nachahmung von Möwenrufen.

Wer ist die Streamerin? Mahluna gehört zu den bekanntesten Gaming-Streamerinnen in Deutschland. Bei ihren Streams verfolgen sie im Durchschnitt rund 2.000 Zuschauer, was sie auf eine Stufe mit anderen bekannten Streamerinnen wie Gnu stellt (via Twitchtracker).

Besonders gerne zeigt die 25-Jährige ihre Fähigkeiten im Shooter Valorant, in dem sie bereits über 3.600 Stunden auf Twitch verbracht hat. Ihre Streaming-Reise begann sie jedoch 2019 mit League of Legends.

Doch die Streamerin ist nicht nur im Bereich Gaming talentiert; sie beeindruckt auch mit ihren Fähigkeiten in Sprachen, Singen und Schach. Und sie hat ein ganz besonderes Talent, das nichts mit Gaming zu tun hat.

Mehr zu Mahluna könnt ihr hier erfahren:

„Was mache ich hier? Das ist mein Job, alter“

Welches Talent hat die Streamerin? Kürzlich ist Mahluna zu Gast bei Henke in seinem Podcast „Henke’s Corner“ gewesen. In der 33. Ausgabe des Podcasts spricht Henke mit ihr über eine Vielzahl von Themen, darunter ihr begonnenes Jura-Studium, ihre Karriere als Streamerin und ihre Beziehung zum Streamer Mango.

Besonders spannend wird es, als Henke sie nach einem geheimen Talent fragt, abgesehen davon, dass sie gut singen könne. Mahluna antwortet prompt, dass sie zwar gerne singen würde, aber ein ganz anderes Talent habe, und fügt trocken hinzu: „Die Möwe“.

Wie reagierte Henke auf ihr Talent? Auf Henkes Aufforderung hin, ihr Talent zu demonstrieren, imitiert Mahluna den Ruf einer Möwe. Henke lacht und bemerkt, wie akkurat ihre Nachahmung sei.

Mahluna errötet und sieht sich um, da sie sich in einem gut besuchten Park befanden. Sie weist darauf hin, dass alle Leute sie anstarrten. Henke lacht weiter und meinte nur: „Was mache ich hier? Das ist mein Job, Alter“. Mahluna lässt sich nicht entmutigen und imitierte erneut laut eine Möwe:

„Da waren Möwen, die haben mit mir geredet“

Was hat Mahluna zu ihrem Talent zu sagen? Kurze Zeit später zeigt Henke in Richtung der Bäume und meint, dass andere Vögel auf Mahlunas Imitation reagieren und Geräusche zurück machen. Daraufhin erzählt die Streamerin, dass sie einmal für ein paar Tage in der Türkei war. „Da waren Möwen, die haben mit mir geredet. Hundert Prozent. Die haben mir geantwortet“, sagt sie mit ernstem Blick, während Henke weiterhin schmunzelt und sprachlos ist.

Kurz darauf erzählt Mahluna von einem besonderen Wettbewerb, einem Möwen-Contest, der wohl dieses Jahr im April stattgefunden hat. Sie meint, der Wettbewerb hätte vermutlich in England stattgefunden und fügt selbstsicher hinzu: „Die hätte ich alle in der Tasche gehabt.“

Dieser Wettbewerb, von dem sie spricht, ist wahrscheinlich die europäische Meisterschaft im Möwenschreien gewesen. Diese Meisterschaft hat ein neunjähriger Jungen aus Derbyshire gewonnen, der eine regelrechte Obsession für die Vögel entwickelt hat und ihre schrillen Rufe perfekt nachahmen kann.

Sie ist durch ihr Idol auf ihr Talent aufmerksam geworden

Wie wurde sie auf ihr Talent aufmerksam? Zum Abschluss fragt Henke, wie Mahluna überhaupt darauf gekommen sei, dieses ungewöhnliche Talent zu entdecken. Mahluna erklärte, dass sie eine TikTokerin gesehen habe, die Möwen-Sounds nachmacht, und sie habe einfach versucht, das nachzuahmen.

Henke bestätigt, dass das offensichtlich gut funktioniert habe. Mahluna ergänzt jedoch: „Aber die ist immer noch mein Idol. Die macht das krasser.“

