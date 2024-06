Zuschauer wollen, dass Twitch-Streamer NoWay seinen Flug verpasst, um einen Rang in LoL zu erreichen

NoWay, der größte Twitch-Streamer zu League of Legends in Deutschland, stand kurz davor, den Rang Challenger zu erreichen. Und sein Chat versuchte ihn dazu zu bringen, seinen Flug dafür zu verpassen.

Warum soll NoWay seinen Flug verpassen? Der Twitch-Streamer NoWay befand sich bis vor Kurzem in Mexiko. Auch an seinem Abreisetag streamte der größte deutsche „League of Legends“-Streamer. Im YouTube-Video betonte er mehrfach, dass er pünktlich aufhören muss zu streamen, da er sonst Gefahr laufe, seinen Flug zu verpassen.

Doch sein Chat hatte ganz andere Pläne und versuchte ihn dazu zu bringen, seinen Flug absichtlich zu verpassen. Der Grund dafür war seine Win-Streak und die Tatsache, dass er kurz davor stand, „Challenger“, den höchsten Rang in LoL, auf den nordamerikanischen Servern zu erreichen.

Ich könnte das Bett vor die Tür schieben

Was sagt NoWay zu der Situation? Der Streamer betonte im YouTube-Video des Streams noch einmal, dass er seinen Flug auf gar keinen Fall verpassen könne. Daraufhin kam sein Freund und Streamer-Kollege Karni in sein Zimmer geplatzt und tadelte die Zuschauer, dass sie NoWay keine Flausen in den Kopf setzen sollen. Karni äußerte, er bleibe „keinen scheiß Tag länger in diesem Airbnb.“ Auf der anderen Seite warte ein „klimatisiertes Hotel mit Gym und Frühstück.“



Dabei drohte er seinem Freund scherzhaft, dass er zur Not den Stecker ziehen würde, wenn es sein müsste – da kenne er nichts. NoWay überlegte daraufhin gemeinsam mit seinen Zuschauern, was er tun könnte, um seinen Flug absichtlich zu verpassen. Er brachte scherzhaft die Idee vor, dass es wohl am sinnvollsten wäre, „einfach das Bett vor die Tür zu stellen“, damit niemand mehr reinkommen könne.

Hat er den Rang Challenger in diesem Stream erreicht? In diesem Stream auf Twitch konnte NoWay den Rang nicht mehr erreichen. Ärgerlich ist hier vor allem, dass NoWay nur noch 73 Punkte bis zum Challenger gefehlt haben. Laut seiner eigenen Aussage hätte er durch das letzte Spiel es zumindest noch in die Top 300 auf den nordamerikanischen Servern schaffen können. Durch die Niederlage im letzten Spiel blieb ihm dies jedoch verwehrt.

