Rentnerin versucht, den Beruf von Twitch-Streamer Trymacs anhand seiner Oberarme zu erraten

Trymacs, einer der größten deutschen Streamer auf Twitch, setzt sich in einem neuen Mobile-Game auch international an die Spitze. Dabei hilft ihm sicherlich sein gut gefüllter Geldbeutel. Mehr dazu könnt ihr hier lesen: Twitch: Trymacs hat ein geheimes Tool, durch das er der Größte im neuen Mobile-Spiel ist – seinen Geldbeutel

Was ist das überhaupt für ein Event? Am 8. Juni startete Trymacs eine ehrgeizige Scooter-Tour, die ihn und seine Begleiter von Mailand über den Bodensee zurück nach München führen sollte – eine Strecke von insgesamt 600 Kilometern.

Wie verlief das Gespräch weiter? Die Gruppe ist so amüsiert von der Unterhaltung mit der Rentnerin, dass sie beschließt, sie raten zu lassen, welche Berufe sie ausüben. Besonders neugierig sind sie darauf, was die Dame über Trymacs’ Beruf denkt.

Neugierig geworden durch die lauten Rufe der Fans, die die Streamer erkennen, will sie wissen, wer die jungen Männer sind. Es entwickelt sich ein unterhaltsames Gespräch, in dessen Verlauf die Rentnerin scherzhaft bemerkt, dass die Truppe für die jungen Leute wie „Götter“ erscheinen müsse.

