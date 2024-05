Twitch: Trymacs hat ein geheimes Tool, durch das er der Größte im neuen Mobile-Spiel ist – seinen Geldbeutel

Trymacs, einer der größten deutschen Streamer auf Twitch, dominiert in einem neuen Mobile-Game im internationalen Vergleich. Dabei dürfte ihm sein Geldbeutel behilflich sein.

Wer ist Trymacs? Trymacs, mit bürgerlichen Namen Maximilian Stemmler, ist eine der absoluten Größen im deutschen Twitch. Schon seit den Anfängen seiner Karriere haben Mobile-Games von Supercell, wie Clash of Clans oder Clash Royale, eine Rolle im Content des Streamers gespielt.

So ist es auch mit dem neusten Spiel von Supercell, Squad Busters, das heute erst offiziell erschienen ist. Trymacs durfte das Spiel bereits vorab spielen. Und hat es sich nicht nehmen lassen, eine ordentliche Stange Geld in das Spiel zu stecken.

Trymacs hat mit Mobile-Games seine Nische auf Twitch gefunden, andere haben mit ganz anderen Sachen Erfolg:

Mehrere Tausend Euro, Nummer 1 auf Twitch

Wie viel Geld hat er bereits ausgegeben? Nachdem Trymacs vor kurzem noch Probleme hatte, mehr Geld in das Spiel zu stecken und sogar Apple anbettelte, mehr Geld aufladen zu können, hat er diese Probleme scheinbar lösen können.

Wie seinem Video vom 28. Mai 2024 auf YouTube zu entnehmen ist, hat er bereits 5.000 € in das Spiel gesteckt, um seine Truppen hochzuleveln. Hiermit hat er seine Truppen zu sogenannten „Ultra Truppen” upgraden können.

So erfolgreich ist er: Trymacs’ Pay2Win-Eskapaden kommenbei seinen Zuschauern scheinbar gut an. Laut den Streaming-Statistiken auf SullyGnome.com, dominiert er die Liste der Streamer zu dem neuen Spiel – und zwar weltweit.

Trymacs ist auf die letzten 365 Tage betrachtet die Nummer 1 zum Spiel auf Twitch, sowohl bei den gesehenen Stunden, als auch bei der Anzahl der Zuschauenden. Und das, obwohl er das Spiel erst seit dem 24. April 2024 streamt (via TwitchTracker.com).

Lediglich für den Zeitraum der letzten 3 Tage muss sich der Hamburger geschlagen geben – da war er nämlich beschäftigt mit Events und dem neuen Shooter XDefiant (via SullyGnome).



Bleibt abzuwarten, ob und in welcher Frequenz Trymacs in der nächsten Zeit wieder Streams zu dem Spiel machen wird und ob der die Nummer 1 halten kann. Gerade jetzt, da Squad Busters offiziell erschienen ist, könnte es ein gesteigertes Interesse an dem Spiel geben, wenn viele neue Spieler mit dem Mobile-Game starten.

Zumindest scheint Trymacs Spaß an den Mobile-Games zu haben. In kompetitiven Spielen kommt der Spaß für den Streamer nämlich zu kurz, wie er kürzlich im Stream verriet. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen: Trymacs sagt: Gaming mache ihm keinen Spaß mehr – Schuld sind Spiele wie League of Legends

Was sagt ihr dazu? Verfolgt ihr Trymacs regelmäßig und habt vielleicht sogar schon Streams zu dem Spiel von ihm gesehen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.