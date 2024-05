Squad Busters hat morgen Release – Alle Infos zur Release-Uhrzeit, der Vorabregistrierung und den Belohnungen

Ihr könnt euch also mit der Vorabregistrierung auch einige Boni sichern, die euch in den anderen Spielen von Supercell weiterhelfen, beispielsweise in Brawl Stars. Wenn ihr regelmäßig Brawl Stars spielt, haben wir zudem eine Tier List mit den besten Brawlern für euch: Brawl Stars: Tier List zu den besten Brawlern 2024 auf Deutsch

So funktionieren die Belohnungen: Je mehr Vorabregistrierungen vorliegen, desto mehr Belohnungen werden nach der Veröffentlichung von Squad Busters an die Spieler herausgegeben.

Was ist das für ein Spiel? Squad Busters ist ein Mobile-Game von Supercell, den Machern von Clash of Clans, Hay Day und Brawl Stars, das für Android und iOS erscheint.

