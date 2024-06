Squad Busters: Tier List – Die besten Charaktere zum Start ins Spiel

Das neue Spiel Squad Busters ist gerade frisch erschienen. Ihr wollt wissen, welche Charaktere sich am Anfang lohnen? Hier findet ihr eine Tier List für den Start.

Was ist das für ein Spiel? In Squad Busters nutzt ihr ein Team aus verschiedenen Charakteren, um mehr Juwelen als eure Gegner zu sammeln, bevor die Match-Zeit endet. Aus Truhen könnt ihr auf der Map neue Mitglieder für eure Squad sammeln. Sobald ihr dreimal denselben Charakter habt, fusioniert dieser zu einer größeren Variante.

Während ihr im Spiel fortschreitet, kommen immer mehr Charaktere dazu, aus denen ihr auswählen könnt. Wir fassen in dieser Tier List die Charaktere aus den ersten Stunden zusammen und schauen, welche sich für den Anfang am besten eignen.

Hier seht ihr den Trailer zum Spiel:

Squad Busters präsentiert sich im bunten Launch-Trailer

Squad Busters: Tier List für die ersten Stunden – Von S bis D

Was ist das für eine Liste? Diese Liste stellt eine persönliche Auswahl des Redakterus in den ersten Stunden des Spiels dar. In dieser Liste werden die Charaktere von Squad Busters in verschiedene Tiers eingeordnet.

Wie entstand diese Liste? Die Liste bezieht sich vor allem auf die ersten Stunden innerhalb des Spiels, die sich in der „Grünen Welt“ und zum Teil in der „Wüstenwelt“ abspielen. Bedenkt also: Hier sind noch nicht alle Charaktere verfügbar, geschweige denn voll ausgebaut.

Ein Match unter der Voraussetzung „Doppelter Ärger“, bei dem immer die doppelte Anzahl an Charakteren aus Truhen kommt, läuft völlig anders, als ein Match mit dem Modifikator „Turboüberschuss“, wo überall Turbos herumliegen.

Bedenkt: Bestimmte Charaktere haben Synergien miteinander und dass auch die Umstände des Spielmodus beeinflussen können, wie stark sie performen.

Welche Charaktere wie stark wahrgenommen werden, ist je nach Modus und eigener Präferenz recht wandelbar. Diese Liste soll deshalb nur einen ersten Überblick für Anfänger geben, wenn sie gerade ins Spiel einsteigen. Teilt in den Kommentaren eure Erfahrungen und erzählt uns, wie ihr die Charaktere bei euch einschätzt.

Was bedeuten die Tiers? Die Figuren werden in 5 Tiers eingeordnet: S, A, B, C, und D. S ist dabei das beste, D das schwächste.

Im S-Tier befinden sich Figuren, die euch einen großen Vorteil geben können, um Matches zu gewinnen. Die lohnen sich quasi immer.

Das A-Tier zeigt die stärkeren Angreifer und nützlichsten Figuren, die euch dabei helfen, Matches zu gewinnen.

Das B-Tier zeigt Charaktere, die zwar auch Stärken haben, aber entweder durch eine Schwäche ausgebremst werden oder weniger nützlich als die A-Tier-Charaktere sind.

Im C-Tier findet ihr Charaktere mit mehr Schwächen als Stärken, die nur situativ besehen nützlich sind.

Im D-Tier sind Charaktere, die aktuell im Vergleich zu den anderen am wenigsten nützlich sind.

S-Tier

Schweinereiter: Der Schweinereiter versorgt euch mit Turbo, wenn ihr im hohen Grad unterwegs seid. Das ist extrem nützlich, da nicht nur der Verlangsamungseffekt des Grases eliminiert wird, sondern alle eure Aktionen schneller ausgeführt werden – das Laufen, aber auch Angriffe oder Aktionen wie Baumfällen mit Greg. In der „Grünen Welt“ ist das ein riesiger Vorteil.

Der Schweinereiter versorgt euch mit Turbo, wenn ihr im hohen Grad unterwegs seid. Das ist extrem nützlich, da nicht nur der Verlangsamungseffekt des Grases eliminiert wird, sondern alle eure Aktionen schneller ausgeführt werden – das Laufen, aber auch Angriffe oder Aktionen wie Baumfällen mit Greg. In der „Grünen Welt“ ist das ein riesiger Vorteil. Barbarenkönig: Der Barbarenkönig hält ordentlich was auf, versorgt vor allem aber ebenfalls eure Nahkämpfer im Squad mit mehr Geschwindigkeit bei den Angriffen. Baut ihr eine Squad aus Nahkämpfern, mit Figuren wie dem Barbaren oder El Primo sollte der Barbarenkönig Pflicht sein.

A-Tier

Colt: Macht verlässlich viel Schaden auf Distanz und kann Gegner so unter Druck setzen. Kriegt aber Probleme, wenn zu viele Nahkämpfer auf ihn eindreschen.

Macht verlässlich viel Schaden auf Distanz und kann Gegner so unter Druck setzen. Kriegt aber Probleme, wenn zu viele Nahkämpfer auf ihn eindreschen. Shelly : Greift eher in der Breite an, kann aber ebenfalls viel Schaden durch ihren Schrot anrichten. Besonders nützlich, wenn ihr viele Shellys in eurer Squad unterbringen könnt, da ihr dann einen großen Bereich angreifen könnt.

: Greift eher in der Breite an, kann aber ebenfalls viel Schaden durch ihren Schrot anrichten. Besonders nützlich, wenn ihr viele Shellys in eurer Squad unterbringen könnt, da ihr dann einen großen Bereich angreifen könnt. Sanitäter: Richtet keinen Schaden an, aber ist sehr nützlich, um eurer Squad am Leben zu halten – insbesondere, wenn ihr stillsteht. Das Durchhaltevermögen eures Squad kann im Finale, wenn es eng wird, ein entscheidender Faktor sein. Gerade für Nahkämpfer ein sehr starker Support.

Richtet keinen Schaden an, aber ist sehr nützlich, um eurer Squad am Leben zu halten – insbesondere, wenn ihr stillsteht. Das Durchhaltevermögen eures Squad kann im Finale, wenn es eng wird, ein entscheidender Faktor sein. Gerade für Nahkämpfer ein sehr starker Support. Greg : Gerade zum Start wahnsinnig nützlich, da er Bäume fällt und euch Münzen einbringt. So könnt ihr schnell Truhen öffnen und eure Squad vergrößern, ohne ins Gefecht mit anderen Spielern zu gehen. Kann selbst aber auch austeilen, wenn nötig.

: Gerade zum Start wahnsinnig nützlich, da er Bäume fällt und euch Münzen einbringt. So könnt ihr schnell Truhen öffnen und eure Squad vergrößern, ohne ins Gefecht mit anderen Spielern zu gehen. Kann selbst aber auch austeilen, wenn nötig. Hexe: Die Hexe beschwört immer wieder Skelette, die euren Feinden auf den Wecker gehen. Sie kann euch einen Vorteil verschaffen, indem sie viel Ablenkungsmaterial für eure Feinde schafft, die sich so schlechter auf euren Squad konzentrieren können.

B-Tier

Barbar: Der klassische Nahkämpfer, der solide Schaden anrichtet und solide Schaden aushält. Eine ordentliche Basis, gerade, wenn ihr den Barbarenkönig als Unterstützung habt. Aber grundsätzlich eher unspektakulär.

Der klassische Nahkämpfer, der solide Schaden anrichtet und solide Schaden aushält. Eine ordentliche Basis, gerade, wenn ihr den Barbarenkönig als Unterstützung habt. Aber grundsätzlich eher unspektakulär. El Primo : Ebenfalls ein Nahkämpfer mit einem gefährlichen Sprungangriff, der zudem eine ganze Menge Schaden aushalten kann. Ebenso wie der Barbar, aber vor allem dann gut, wenn man früh eine fusionierte Version auf den Platz bekommt oder den entsprechenden Support-Charakter dabei hat. An und für sich aber eine Figur, die leicht auszurechnen ist und wenig Effekte auf die Umgebung hat.

: Ebenfalls ein Nahkämpfer mit einem gefährlichen Sprungangriff, der zudem eine ganze Menge Schaden aushalten kann. Ebenso wie der Barbar, aber vor allem dann gut, wenn man früh eine fusionierte Version auf den Platz bekommt oder den entsprechenden Support-Charakter dabei hat. An und für sich aber eine Figur, die leicht auszurechnen ist und wenig Effekte auf die Umgebung hat. Bo: Ein guter Angreifer, aber in erster Linie gegen die KI-Monster. Lohnt sich vor allem dann, wenn ihr Matches wie den „Koboldbeuterausch“ oder „Hau den Maulwurf“ habt, in denen ihr KI-Gegner für zahlreiche Juwelen besiegen könnt. Oder eben dann, wenn ihr eher am Rande Monster farmt, anstatt reale Gegner zu attackieren. Im Kampf gegen andere Spieler ist Bo leider eher schwach.

C-Tier

Kobold: Ein eher schwieriger Charakter, da er vor allem dafür sorgt, dass ihr Münzen bekommt. Nützt vor allem zu Anfang des Matches etwas, um schnell weitere Truhen öffnen zu können. Möglich, dass er im späteren Spielverlauf wichtiger wird – gerade zu Anfang aber nicht ganz einfach.

D-Tier

Dynamike: Schleudert Sprengstoff um Gegnergruppen zu plätten, wird aber selbst zu schnell besiegt. Bisher ein eher schwacher Charakter.

Schleudert Sprengstoff um Gegnergruppen zu plätten, wird aber selbst zu schnell besiegt. Bisher ein eher schwacher Charakter. Huhn: Gewährt Extra-Turbos, doch die kriegt man in der Regel, zumindest am Anfang, auch auf anderen Wegen. Selbst macht es kaum Schaden und ist daher insgesamt weniger nützlich.

Diese Charaktere fehlen noch: Im weiteren Spielverlauf kommen weitere Charaktere hinzu, die Squads ergänzen. Momentan fehlen in der Tier List noch die folgenden Namen, die ergänzt werden:

Bogenschützen-Königin

Nita

Bea

Kampfheilerin

Max

Mavis

Händler

Magier

Pam

Royale-König

Mortis

Schwergewicht

Penny

Panzer

Weitere Updates für die Tier List: Bei dieser Tier List handelt es sich um einen Artikel, der sich in den kommenden Tagen und Wochen wandeln wird, sollten weitere Charaktere hinzukommen oder sich an der Einschätzung etwas ändern. Schaut also immer mal wieder hier vorbei, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Wenn ihr selbst eine Einschätzung zu den Squad-Busters-Charakteren habt: Teilt sie in den Kommentaren mit uns. Und weitere Tipps für den Einstieg in Squad Busters findet ihr hier.