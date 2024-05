Trymacs sagt: Gaming mache ihm keinen Spaß mehr – Schuld sind Spiele wie League of Legends

Als weiteres Beispiel nennt er E-Sportler, beispielsweise im Bereich Fortnite. Hierbei stellt Trymacs in Frage, ob man als Profi in einer Casual-Runde überhaupt noch Spaß haben könne.

Welche Spiele vermiesen Trymacs den Spaß? In seinem Stream spricht er vor allem über kompetitive Spiele wie Valorant, League of Legends, Counter-Strike oder Fortnite. Bei solchen Spielen ist er der Meinung, dass man nicht mehr entspannt auf der Couch liegen könne, um ein paar Runden entspannt im Multiplayer zu spielen.

Trymacs hat mit kontroversen Aussagen über kompetitive Spiele wie Valorant, League of Legends und Counter-Strike für Aufsehen gesorgt. So gibt er diesen Spielen die Schuld daran, dass er keinen Spaß mehr am Gaming habe.

