Ihr könnt gerade einen der besten Koop-Shooter kostenlos auf Steam testen, aber ihr solltet starke Nerven mitbringen

Auf Steam findet ihr viele Shooter, die ihr alleine oder mit anderen Spielern zocken könnt. Einen der besten Koop-Shooter könnt ihr noch zwei Tage lang kostenlos testen. Aber mit schwachen Nerven solltet ihr vorsichtig sein.

Um welches Spiel geht es hier? GTFO ist ein Hardcore-Horror-Koop-Shooter von dem Entwicklerstudio 10 Chambers. Seit Dezember 2021 ist der PvE-Shooter auf Steam ein großer Erfolg und beliebt unter Shooter- aber auch Horror-Fans. Insgesamt bekam GTFO 87 % positive Bewertungen bei über 38.900 Rezensionen auf der Plattform.

GTFO zeichnet sich vor allem durch den hohen Schwierigkeitsgrad und die düstere Atmosphäre aus. Obwohl ihr den Shooter theoretisch auch solo spielen könnt, ist das kaum schaffbar. Schon zu zweit stellt das Spiel eine wirklich knackige Herausforderung dar.

Wie lange könnt ihr GTFO kostenlos spielen? Aktuell könnt ihr den Koop-Shooter völlig kostenlos auf Steam testen. Allerdings läuft dieses Angebot nur noch zwei Tage. Wenn ihr also mal einen Blick hineinwerfen wollt, solltet ihr dieses Wochenende nutzen.

Bis zum 27. Juni 2024 könnt ihr euch das Spiel aber noch zum halben Preis sichern, wenn ihr nach dem kostenlosen Test weiter zocken wollt. Statt der üblichen 39,99 Euro zahlt ihr dann nur 19,99 Euro.

Was erwartet euch? In GTFO schlüpft ihr in die Rolle von Gefangenen, die in einen verlassenden Forschungs-Komplex geschickt werden, mit der Mission, dort wichtige Daten zu sichern. Eine Aufgabe, die zunächst einfach klingt, wenn dort nicht massenhaft seltsamer Kreaturen auf euch warten würden, die ihr am besten nicht wecken solltet.

Die Kreaturen in GTFO befinden sich in einer Art Winterschlaf. Unauffälligkeit und Koordination könnten also der „einfache“ Schlüssel zu eurem Überleben sein. Solltet eine der Kreaturen eure Anwesenheit etdecken, dann wissen es alle. Das Schleichen durch die dunklen Level benötigt jedoch einiges Geduld, Planung und Koordination.

GTFO setzt stark auf Teamwork. Fehlende Mitspieler werden dabei von KI-Spielern ersetzt, damit euer Team immer aus vier Leuten besteht. Doch je weniger echte Spieler in eurem Team sind, desto stärker sollten eure Nerven sein, denn das erhöht die Chance, dass ihr nicht überlebt.

Starke Nerven müsst ihr aber auch wegen der düsteren Atmosphäre mitbringen. Zudem solltet ihr einer gewissen Portion Horror nicht abgeneigt sein, wenn ihr den Titel testen wollt. GTFO schaffte es übrigens auch auf unsere Liste der 25 besten Shooter 2024.