Nach über 4 Jahren gibt’s ein Lebenszeichen von State of Decay 3, es ist praktisch „The Walking Dead – Das Videospiel“

Ganze 4 Jahre nach der ersten Ankündigung gab es endlich ein Lebenszeichen von State of Decay 3. Beim Xbox Showcase 2024 wurde ein ca. 3 Minuten langer Trailer gezeigt und es sieht aus, als hätte man The Walking Dead als Videospiel im Sinn gehabt.

Was ist State of Decay 3? State of Decay 3 wird der neueste Ableger aus der Third-Person-Shooter-Reihe State of Decay. Entwickelt werden die Spiele von Undead Labs. Publisher ist Microsoft Studios bzw. Xbox Game Studios.

In den bislang 2 veröffentlichten und einem angekündigten Game steuert ihr euren Charakter durch eine von Zombies verseuchte Open-World. Dabei müsst ihr überleben, Lagerstätten finden und befestigen sowie andere Überlebende finden.

Nachdem State of Decay 3 bereits vor vier Jahren während des Microsoft Showcase 2020 angekündigt wurde, gab es erst jetzt wieder Lebenszeichen. Der neueste Trailer enthält laut Entwickler CGI-Szenen, aber auch Gameplay:

Zombies bekämpfen wie in The Walking Dead

Was wissen wir über das Game? Die offizielle Xbox-News-Seite Xbox Wire veröffentlichte zum Release des Trailers Informationen von Chef-Entwickler Philip Holt. Darin beschreiben sie State of Decay 3 nicht als ein typisches Zombie- oder Survival-Spiel . Die wichtigsten Themen seien Durchhaltevermögen, Gemeinschaft und das geschickte Meistern von Herausforderungen .

Das Game solle keine klassische Heldengeschichte sein, sondern von einer Umwelttransformation erzählen. Diese wiederum sollen die zum Überleben wichtigsten Eigenschaften aus den Charakteren herauskitzeln: Einfallsreichtum, Widerstandsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und Kollektivismus.

Konkret werden im Trailer vier Charaktere in den Fokus gerückt. Sie sollt ihr im Spiel steuern können. Ebenfalls zu sehen sind auch verschiedene Zombiearten: Normale, langsam vor sich hin wankenden Standard-Zombies, bedrohlich große mit leuchtenden Innereien oder auch monströse Zombies, die aussehen, wie mehrere fusionierte Untote.

Tatsächlich erinnert das Video und die Idee dahinter an die TV-Serie The Walking Dead: Die Welt wird von Zombies überrannt und die Überlebenden müssen zusammenarbeiten, um am Leben zu bleiben.

Im Laufe des Spiels soll die Gruppe an Überlebenden auch immer weiter anwachsen. Tatsächlich soll State of Decay 3 über eine Shared Open World verfügen, wie es sie bereits in Diablo 4 gibt. Der Hintergedanke ist laut Philip Holt, dass Alleingänge stärker eingegrenzt seien als noch in den Vorgängern und es reaktiveres Koop geben soll.

Wann wird State of Decay 3 erscheinen? Leider gibt es noch keine Informationen zu einem konkreten Release-Datum von State of Decay 3. Das Spiel befindet sich nach wie vor in der Entwicklung. Mehr Informationen soll es zu einem späteren Zeitpunkt geben, der nicht näher definiert wird.

Das Microsoft Showcase 2024 zeigte tatsächlich einige coole neue Trailer und Games. Für Fallout 76 veröffentlichte Bethesda ebenfalls ein Video, in dem ein richtig spannendes Inhaltsupdate angeteasert wurde: In Fallout 76 könnt ihr bald wie der coolste Charakter aus der Serie von Amazon sein