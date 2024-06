Bei einem neuen Hero-Shooter könnt ihr euren Gegnern riesige Köpfe wachsen lassen und den Sensenmann auf sie hetzen

Während dem Xbox Games Showcase 2024 wurde ein neuer Hero-Shooter vorgestellt, der auf ein rasantes Konzept mit Kartendecks setzt und ebenfalls auf Steam erscheint. Mehr dazu erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Um welches Spiel geht es hier? Im Rahmen des letzten Xbox Games Showcase wurde der neue Hero-Shooter FragPunk erstmals vorgestellt. Entwickelt wird er von Bad Guitar Studio und soll am 27. Juni 2024 in die geschlossene Alpha starten, für die ihr euch auf der offiziellen Website anmelden könnt (via fragpunk.com).

Erscheinen soll der 5v5-Hero-Shooter zukünftig dann sowohl auf der Xbox, als auch auf dem PC über Steam.

Was euch erwartet? Der Trailer gibt euch einen ersten Einblick in das Konzept rund um die Kartendecks, die in FragPunk eine große Rolle zu spielen scheinen und euch im Kampf den entscheidenden Vorteil bringen könnten.

Gespielt wird in Teams bestehend aus jeweils 5 Spielern und jede Runde soll 2,5 Minuten laufen. Sich richtig vorzubereiten und die besten Karten mit in die Runde zu nehmen, könnte also der entscheidende Aspekt sein. Denn um während der Runden viel zu taktieren und zu überlegen, bleibt nicht immer genug Zeit.

10 Helden, 15 Waffen und über 70 Karten

Im Vorfeld wählt ihr zwischen 10 verschiedenen Helden mit individuellen Fähigkeiten, passt eure Waffen-Kombinationen an und wählt, mit welchen Karten ihr in den Kampf zieht. Insgesamt sollen euch 15 Waffen und über 70 Karten zur Verfügung stehen.

Der Trailer gibt euch hier schon mal einen kleinen Vorgeschmack, was mit den verschiedenen Karten alles möglich ist:

Lasst hohes Gras, in dem ihr euch verstecken könnt und Kräuter, die eure Geräusche dämmen wachsen.

Wenn die HP eines Gegners unter 50 % fallen, lasst ihr einen Sensenmann auf sie los, der sie direkt erledigt.

Lasst euren Gegnern riesige Köpfe wachsen und meistert so jeden Headshot.

Stellt die Spielwelt auf den Kopf oder verursacht eine mächtige Kettenreaktion.

Ändert die Rollen der Angreifer und Verteidiger einfach während einer laufenden Runde.

Wie der Trailer vermuten lässt, könnt ihr die Karten pro Runde auch jeweils nur einmal einsetzen, da sie beim Einsatz zerstört werden. Ob ihr euch als Team für drei Karten entscheiden müsst, die dann jeder einmal benutzen kann oder ob jedes Mitglied sein eigenes Deck besitzt, wird dabei noch nicht ganz klar.

Versprochen wird aber, dass durch den Einsatz und die Kombinationen der verschiedenen Karten keine Runde gleich ist und die Möglichkeiten für euch als Team vielseitig sind. Shooter-Fans scheinen dieses Jahr bereits gut auf ihre Kosten zu kommen. Im Mai erschien auf Steam auch ein Ego-Shooter, der bereits viele gute Bewertungen bekam: In einem neuen Ego-Shooter schicken euch die Entwickler in eine bunte Cartoon-Welt