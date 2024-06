Im Herbst wird wie gewohnt ein neuer Teil der Call of Duty-Reihe auf PS5, Xbox Series X|S, Steam und im Gamepass erscheinen. Dabei haben die Fans der Reihe keine Angst, dass es ein schlechter Teil werden könnte.

Wann wird Black Ops 6 erscheinen? Am 25. Oktober wird der neue Teil der Call of Duty: Black Ops 6 veröffentlicht. Neben PS5, Xbox Series X|S und PC startet das erste Microsoft CoD auch im Gamepass und das schon am ersten Tag. Ob der neue Teil allerdings gut wird, steht noch in den Sternen, immerhin wird den Fans ein Modus zurückgebracht, den sie schon lang wiederhaben wollten.

Selbst wenn der neue Teil nicht so gut werden sollte, haben die Fans keine Angst davor, im Gegenteil: Die Vorfreude auf das neue CoD ist groß.

Hier könnt ihr den Trailer zu Call of Duty: Black Ops 6 sehen:

Hat keine Konsequenzen für mich, wenn es scheitert

Warum freuen die Fans sich auf den neuen Teil? Auf Reddit zog zuletzt ein Beitrag eines Nutzers viel Aufmerksamkeit auf sich. In dem Beitrag von YungFooz beschreibt er, dass er sich auf den neuen Teil von CoD freut, weil er diesmal nichts investieren muss.

Ich freue mich mehr auf dieses Spiel, weil es keine Konsequenzen für mich hat, wenn es scheitert. Ich habe MW3 übersprungen, weil es sich wie ein schrecklicher MW2-DLC für 70 Dollar anhörte, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich mich auf diese CoD-Veröffentlichung freuen kann, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich kein zusätzliches Geld ausgeben muss, um es zu spielen. Natürlich möchte ich, dass das Spiel ein großer Erfolg wird, aber wenn es das nicht wird, ist das nicht weiter schlimm. Sitzt noch jemand im selben Boot? Es ist ein großartiges Gefühl für dieses Franchise. Schreibt YungFooz auf Reddit.

Sich einfach auf Call of Duty freuen, ohne Angst zu haben 79,99 € in den Sand zu setzen, klingt erstmal gut, aber in den Kommentaren unter dem Beitrag teilen nicht alle Nutzer die Ansicht des Beitragerstellers.

Wie sieht die Meinung der Community aus? Die Community ist etwas zwiegespalten. Manch einer teilt die Meinung von YungFooz, andere sagen, man würde sich wieder „hypen“ lassen, obwohl es jedes Jahr das gleiche Spiel sei.

Diese Meinung teilt auch Based_Jd auf Reddit: „Es ist schwer, sich nicht in den Hype zu verstricken … Aber denkt daran, dass dies alles Teil des jährlichen CoD-Zyklus ist.“

DarkLink457 freut sich ebenfalls auf Reddit: „Ja, dieses Jahr scheint vielversprechender zu sein als die letzten Jahre, außerdem ist es die längste Entwicklungszeit aller Call of Dutys.“

pennypacker89 findet das auf Reddit wohl etwas albern: „Es ist verrückt, dass wir das jedes Jahr wiederholen. Und jedes Jahr ist es das Gleiche.“

Thin-Connection-4082 ist das alles auf Reddit egal: „Ich werde es nicht spielen, weil es 300 GB groß ist. Und trotzdem streamt es Texturen, was? Lächerlich.“

Dass das neue Call of Duty: Black Ops 6 im Gamepass ist, erfreut nicht zum ersten Mal die Stamm-Spielerschaft. Bereits vor einigen Tagen regten sich viele Spieler über den teuersten Teil der „Call of Duty“-Reihe jemals auf, doch sie haben schon eine Lösung: Das neue Call of Duty ist so teuer wie nie – Fans raten: Kauft euch lieber den Game Pass