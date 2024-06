Call of Duty: Black Ops 6 wird das größte Spiel der Reihe – Schafft Eure Festplatte das noch?

Ob und wann es einen Preload gibt, ist noch nicht bekannt. Hat man schlechteres Internet, dann sollte man auf jeden Fall genug Zeit zum Downloaden einplanen, denn über 300 GB sind ein richtiges Brett. Welche Größe das Spiel auf Steam haben wird, wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen bekannt gegeben, doch auch da kann man von einer enormen Größe ausgehen. Wer den Game Pass besitzt, der kann das Spiel sogar kostenlos spielen: Call of Duty: Black Ops 6 wird für Millionen Spieler „kostenlos“ sein

Wieso ist Black Ops 6 so groß? Man lädt bei Call of Duty nicht mehr nur das aktuelle Spiel herunter, sondern auch Warzone. Das muss man auch, wenn man aktuell beispielsweise Modern Warfare 3 spielen möchte. Zusätzlich dazu lädt man auch den Launcher CPD HQ herunter.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Worum geht es? Beim diesjährigen Xbox Showcase zeigte Activision neue News und Inhalte zu Call of Duty: Black Ops 6. Das Spiel präsentiert dabei auch die Erfüllung vieler Fan-Wünsche, wie einen klassischen Zombie-Modus. Das Spiel, das am 25.10.2024 erscheint, kann man bereits vorbestellen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to