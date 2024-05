Der Reveal-Trailer zu Call of Duty: Black Ops 6 zeigt: Der Shooter könnte kontrovers werden

Was hat es mit Saddam Hussein auf sich? Bereits vor der Veröffentlichung des Trailers gab es Leaks, die besagten, dass der irakische Präsident in der Kampagne von Black Ops 6 vorkommen werde.

Wir wissen noch nicht, wie die Story des Spiels aussehen wird, aber es ist zu vermuten, dass der Shooter kontroverse politische Themen aufgreifen könnte. Mehr Informationen zu Black Ops 6 soll es dann am 9. Juni 2024 geben, wenn CoD im Anschluss an den Microsoft-Showcase eine Präsentation hält.

Der diesjährige Ableger der „Call of Duty“-Reihe wird Black Ops 6 . In den vergangenen Tagen und Wochen häuften sich Leaks und Gerüchte, worum es in der Kampagne des Shooters gehen wird und in welchem Setting er spielt.

