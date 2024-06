Das neue Call of Duty ist so teuer wie nie – Fans raten: Kauft euch lieber den Game Pass

Das neue Call of Duty: Black Ops 6, das am 25. Oktober 2024 erscheinen soll, sorgt bereits jetzt für Ärger in der Community. Schuld ist der Preis, der so hoch ist wie noch nie.

Wie teuer ist das neue Call of Duty? Das neue Call of Duty: Black Ops 6 ist das teuerste CoD bislang, wenn man sich die Standard-Editionen ansieht. Mit 79,99 € im Vorverkauf kann man das Spiel bereits jetzt erwerben und dann am 25. Oktober 2024 spielen.

Bislang kosteten die letzten Teile der CoD-Reihe immer 69,99 €, ein Preis, der von den Fans bei seiner Einführung vor ein paar Jahren schon Zähne knirschend angenommen wurde. Jahrelang gab es Call of Duty wie viele andere Vollpreis-Titel für 60,– € im Handel.

Für die Fans ist der neue Preis Grund genug, um sich zu beschweren.

Fans sind sauer wegen des Preises, aber haben eine Lösung

Wie reagieren die Fans? Die Fans von Call of Duty sind empört über die erneute Erhöhung des Preises. Auf Reddit versammeln sich viele Nutzer unter einem Beitrag von imjustanromanian mit dem Titel „ENTSCHULDIGUNG? 80€!?“ und einem Screenshot von Call of Duty: Black Ops 6 auf Steam.

Mpk_Paulin schreibt auf Reddit darunter: „Ich erinnere mich, dass sich die Leute darüber aufgeregt haben, dass der Preis vor zwei oder drei Jahren auf 70 $ gestiegen ist. Erwartet, dass Spiele bis zum Ende des Jahrzehnts 100 $ kosten werden.“

Arctimon meint auf Reddit auch schon den Grund ausgemacht zu haben: „Das Schlimmste daran ist, dass man weiß, dass die Leute es kaufen, weil sie es nie lernen.“

Viele andere Kommentare schließen sich ihm an und nennen die Käufer als Grund für die Preiserhöhungen. Sie glauben wohl, dass sich die Preiserhöhungen nicht auf die verkauften Kopien auswirken würden.

Wie sieht die Lösung der Fans aus? Das neue Call of Duty: Black Ops 6 wird direkt von Anfang an im Xbox Game Pass sein. Diesen kann man sich im Probemonat für gerade einmal einen Euro holen, bevor sich der Preis dann auf 9,99 € im Monat erhöht.

Selbst wenn man damit nur Call of Duty spielen würde, wäre dies noch etwa acht Monate lang preiswerter. Beim Game Pass gibt es aber viele hunderte Spiele, die man eben auch für den Preis von 9,99 € im Monat erhält.

Für die Nutzer auf Reddit ein gutes Angebot, gerade für die Spieler, die sich mehr für die Kampagne interessieren. Xboxben schreibt auf Reddit: „Game Pass für $10, dann das Spiel durchspielen und stornieren.“ Auch SyberWolf schlägt auf Reddit vor: „einfach einen Monat Gamepass kaufen.“

athiaxoff schreibt auf Reddit: „Es ist im Game Pass enthalten? Ich verstehe, dass man sich über solche Preise beschwert, aber das ist ein schlechtes Beispiel, wenn sie zu 100 Prozent nicht annähernd so viele Exemplare dieses Mal verkaufen werden“

Wenn ihr euch also unsicher seit, ob sich der 80-Euro-Titel lohnt oder ihr wisst, dass ihr ihn ohnehin nicht so lange spielen werdet, dann könnte sich ein Abonnement beim XBOX Gamepass lohnen. Call of Duty: Black Ops 6 ist nicht nur das teuerste, sondern auch das größte Spiel der Reihe: Call of Duty: Black Ops 6 wird das größte Spiel der Reihe – Schafft eure Festplatte das noch?