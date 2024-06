CoD: Black Ops 6 bekommt einen Modus zurück, Spieler finden, das sei „perfekt, um Cheater zu erkennen“

Am 25. Oktober erscheint mit Call of Duty: Black Ops 6 ein neuer Teil der Shooter-Reihe. Der bringt nicht nur ein neues Movement ins Spiel, denn: Es kommt ein beliebter Modus zurück und Spieler meinen, das sei der einfachste Weg, um Cheater zu erkennen.

Mit Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober ein neuer Teil von Call of Duty – und Microsoft hat offiziell bekannt gegeben, dass es bereits am ersten Tag im Game Pass enthalten sein wird. Viele Fans raten sogar dazu, das zu nutzen, nachdem sie den Preis von BO6 gesehen haben. Im Gegensatz zum Preis scheinen sich viele Spieler über den neuen Modus zu freuen, den Black Ops 6 zurückbringt.

Um welchen Modus handelt es sich? Es handelt sich um den Kinomodus, der ein fester Bestandteil der „Black Ops“-Teile von Call of Duty ist. Der Modus ermöglicht es den Spielerinnen und Spielern, ein vergangenes Match erneut anzusehen.

Die Entwickler schreiben auf der Website dazu, es wäre kein Black-Ops-Spiel, wenn Spieler „nicht die ganze Action im Kinomodus noch einmal erleben könnten.“

CoD: Black Ops 6 bringt nicht nur den Kinomodus zurück, sondern auch ein neues Movement:

CoD: Black Ops 6 zeigt im Gameplay das neue Omni-Movement

Der Kinomodus lässt euch Matches erneut erleben

Wofür ist der Modus gut? Der Modus ist insbesondere für zwei Aspekte gut:

Ihr habt die Möglichkeit, euer eigenes Gameplay erneut zu sehen und in zukünftigen Matches anzupassen und zu verbessern. Darüber hinaus könnt ihr euch Video-Clips erstellen, was insbesondere Content Creators freuen könnte.

Ihr habt die Möglichkeit, das Gameplay eurer Feinde anzuschauen und Momente erneut zu erleben, die ihr während des Matches nicht erfassen konntet.

Der Kinomodus könnte Cheatern das Leben somit schwer machen, denn: So ist es möglich, manche von ihnen „auf frischer Tat“ zu ertappen. Das ist in etwa der Fall, wenn sie offensichtlich durch Wände aimen und ihren Gegner exakt mit ihrer Waffe verfolgen können. Mit dem Kinomodus habt ihr zudem die Möglichkeit, Clips zu speichern, die eure Vermutung bestärken können.

Wie reagiert die Community? Am 6. Juni hat der laut GGRecon bekannte Leaker „BobNetworkUK“ bereits auf X vermutet, dass es einen Kinomodus geben wird. Ein Nutzer schreibt in seinem Kommentar auf X dazu: „Wenn das wahr ist, ist das der einfachste Weg, Cheater zu bestätigen.“

Das Thema wird in verschiedenen Posts auf X aufgegriffen. Ein paar andere Nutzer wünschen sich den Modus auch für Warzone (via X). Und andere merken auf X an, der Kinomodus schaffe viele Möglichkeiten für Content Creators. Viele bezeichnen es als „Großen Win“ für den neuen Teil der Reihe.

Auch über einen anderen Modus, der in Call of Duty: Black Ops 6 zurückkehren wird, scheinen sich viele Spielerinnen und Spieler zu freuen. Denn: In CoD: MW3 sorgte der Modus eher für Ernüchterung bei den Fans der Shooter-Reihe. Mehr dazu lest ihr hier: Call of Duty: Black Ops 6 bekommt einen Modus, auf den Fans seit Jahren warten und offenbart spannende Neuerungen